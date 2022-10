Los recorridos de las corcholatas, ahora en SLP: Daniel Molina (20:00 h)

POLITICA, REDES SOCIALES Y MAS.

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. La semana pasada San Luis Potosí tuvo la visita del secretario de gobernación Adán Agusto López reconociendo la labor de su gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Cabe mencionar, como anotación, que, si nos transportáramos al pasado, en los años setentas, la posibilidad de Adán Agusto de ser el próximo candidato presidencial sería muy alta. Recuerde ese estilo de Díaz Ordaz, teniendo encima las Olimpiadas y el movimiento estudiantil del 68, apoya e impulsa a la presidencia a su secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez.

Hoy la visita, de una de las posibles corcholatas como las bautizó el ejecutivo federal, le toca al estado central de San Luis Potosí. Un estado que tiene encima la inseguridad de sus vecinos, como Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.

En este tema de la inseguridad, llegó el halago del secretario de estado para el gobernador Gallardo, ya que de acuerdo a sus números los delitos han bajado.

Tenemos clara la importancia de San Luis Potosí, como punto geográfico del país. Las industrias han sabido ubicarse en el centro de México y, esto incentiva la economía del estado de forma automática y como ejemplo están las empresas automotrices.

Por otro lado, Ricardo Gallardo Cardona, tiene muy clara su forma de gobernar. El estilo popular es parte de su sello, creando programas para los menos favorecidos y buscando la cercanía a la gente, tal y como lo hizo en campaña, ya que, si algo sabe hacer, es recorrer barrios y colonias.

Ahora, será importante ver la percepción de los potosinos, que por un lado ven con buenos ojos y orgullo los arreglos frecuentes de su parque Tangamanga, pero por otro, siguen respirando miedo del acecho vecino.

Regresando a la lectura de la visita del secretario de gobernación a San Luis Potosí, puede ser por diferentes ángulos. Uno, para abonar a su posible y reservada pretensión en el 2024 u, otro, apoyar a la mujer consentida del palacio nacional al mismo camino. Así que, tomando en cuenta, que el ejecutivo estatal, no representa a MORENA, sino al partido Verde, veremos que sucede.

Del terrible internet y el kaos del conocimiento

Hay un problema atormentándome, me he dado cuenta que he tenido acceso a miles de contenidos por internet, aparentemente sin tener que “pagar” nada. Sin embargo, creo que yo y prácticamente miles de millones de seres humanos ahora somos presa de esta conectividad. Por otro lado, regalar cualquier información, esta acción para algunos podría ir en contra de cualquier oportunidad de negociación, acuerdo o intercambio de ideas. Estos excesos de información, en cada cabeza se convierten en muchas verdades que podrían llegar a un kaos de conocimiento y, aclaro, “conocimiento” entre comillas.

Ahora, el internet horripilante se convierte como una tubería rota, que se le escapa mucha información esparciéndola por doquier y a esto hoy le llamamos progreso.

Pero usted que cree, que la fuga en esta tubería ya ha sido reparada, ahora internet no avienta información, sino que lo analiza como usuario y le proveerá lo que usted busca de forma intuitiva. Esta forma de predecir lo que usted requiere, se hace en base a la inteligencia artificial.

Ahora, que sucede con esparcir contenidos por internet a diestra y siniestra. Desde un punto de vista se le llama modernidad, sin embargo, la modernidad no está hecha para todos.

De aquí brincamos a los programas de difusión por internet, que pueden ser “jaguares” o “leones”, “guacamayas” o cualquier nombre que quiera, estos con supuesta información, que ya fue recopilada de forma en su mayoría ilícita. Donde comienza el dilema, como será utilizada, donde el juzgador es cada uno de los receptores creando un golpe mediático y cambiando la percepción de una realidad.

