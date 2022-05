Los pueblos mixtecos tendrán garantizados apoyos al campo, salud y educación: Alejandro Avilés (09:20 h)

San Martín Itunyoso, Oax. 12 mayo. Durante un intenso recorrido de campaña por caminos rurales de esta localidad de la región Mixteca, el candidato común del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez anunció que las comunidades indígenas oaxaqueñas, serán las primeras en recibir los apoyos de la tarjeta digital denominada “Tripleta”, que cubrirá las necesidades del campo, salud, educación y desarrollo social.



“Yo quiero decirles que me gusta verlos a la cara, me gusta saludarlos y quiero que sepan que el gobernador que van a tener es como ustedes y siente como ustedes. Por eso siento un triple compromiso, no les puedo fallar; las propuestas de gobierno que vengo haciendo las vamos a realizar primero en esta región de la Mixteca”, enfatizó.

En su visita a los municipios de Santa Cruz Itundujia y Santiago Yosondúa, el Triple A, destacó que todos los apoyos sociales en el próximo sexenio se concentrarán en una tarjeta distintiva, que dará un nuevo impulso a la política gubernamental en la atención de las jefas de familia, adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.

“Las mujeres que tengan la tarjeta Tripleta van a tener los uniformes y útiles escolares gratis para sus hijos; y van a tener un apoyo alimentario mensual, además podrán acudir a los servicios médicos gratuitos a todo tipo de exámenes”, subrayó.

Ante simpatizantes priistas de la zona, Alejandro Avilés explicó que la tarjeta “Tripleta” proporcionará un subsidio del 30% para los hogares de jefas de familia, consistentes en el pago de los servicios de luz, tanque de gas y el internet, así como también proveerá un seguro de desempleo de 3 mil pesos hasta por 3 meses para las mujeres trabajadoras.

“La Tripleta será el medio para acceder a las becas escolares para sus hijos y a las estancias infantiles”, agregó.

Finalmente, el Triple A manifestó que se mejorarán y rehabilitarán los caminos rurales para impulsar la economía de los pueblos indígenas, que a su vez, contará con el acompañamiento del programa de financiamiento “Primeros Pasos”, que otorgará apoyos para las y los emprendedores que cuentan con proyectos de alto impacto social.

