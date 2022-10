Los otros 43 y el recuento de los daños: Francisco Garfias (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Una verdadera vacilada es esa lista de 43 precandidatos a la presidencia de la República del “bloque conservador” que dio a conocer el presidente López Obrador en la mañanera de ayer.

La mayoría de los incluidos no vienen ni al caso. Denisse Dresser, Chumel Torres, Carlos Loret de Mola, Pedro Ferríz de Con, Agustín Carstens, Marko Cortés, Xóchitl Gálvez y otros de los “destapados” en la mañanera.

Los panistas Ricardo Anaya y Cabeza de Vaca, ambos autoexiliados, ni siquiera pueden regresar al país para hacer campaña. Los encarcelan.

Ninguno de lo mencionados en esta columna ha dicho que quiere. Tampoco aparecen en encuestas serias.

La politóloga Denisse Dresser le contestó en twitter: “jamás aceptaría un cargo público”. Por la misma vía, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, aclaró que “ni conservadora, ni presidenciable”. Ella va por la CDMX.

Es un juego perverso del presidente para distraernos de los fracasos de su gobierno.

***

Esos fracasos los enumeró el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza –también mencionado en la lista de López Obrador— durante su Cuarto Informe de Gobierno.

En la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, y frente a senadores, representantes de organizaciones de la sociedad civil, hizo el recuento de los daños en lo que va de la 4T:

–-La salud pública atraviesa por uno de sus peores momentos. Algo similar ocurre con la educación pública: cuando más requeríamos revertir los efectos de la pandemia, deciden cerrar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

–La violencia crece al mismo tiempo que las redes macro-criminales y su control territorial, ante la pasividad, la omisión y la complicidad del gobierno. Los homicidios cometidos en lo que va del gobierno de AMLO ya rebasan los de los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto.

–La tasa de homicidios en México durante 2021 registró 28 por cada 100 mil habitantes. Eso nos ubica como la sexta Nación en el mundo con el mayor índice, detrás de El Salvador (83); Honduras (57) y Venezuela (56). La fuente es la plataforma Semáforo Delictivo.

–La presencia del Ejército en las calles se duplicó y los homicidios se dispararon al triple. Del 2006 al 2021 (15 años de militarización) la presencia de soldados y marinos aumento 141 por ciento, mientras que la relación de homicidios en ese periodo aumento 243 por ciento.

–Las víctimas de la violencia viven una profunda orfandad institucional con la simulación permanente. El abandono de la niñez no tiene parangón en el México moderno.

–La economía no muestra crecimiento real: la inflación está desbordada; cada vez hay mas pobres; la precariedad del salario no le permite a la economía familiar avanzar.

–El desempleo es alarmante y hay hambre en las casas de las familias mexicanas, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional gasta 5 mil pesos por segundo.

–En materia de medio ambiente vivimos uno de los momentos más tristes y preocupantes. Retrocedemos ante las tendencias mundiales de protección ante el entorno natural.

–La destrucción que ha propiciado el Tren Maya es ejemplo del estilo personal de ese gobierno: no respeta la Ley, no oye, no dialoga, difama y miente.

–Las mujeres sufren una pandemia de violencia ante la indolencia gubernamental.

Al senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva, le tocó abrir el acto. Escuchó tranquilo el recuento de los daños.

+++

Poco le falto a Alito Moreno, presidente del PRI, para calificar de mentiroso al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la rueda de prensa convocada para reafirmaar su vocación aliancista.

Dice que no hay ningún acuerdo político con Morena que trascienda la reforma al 5º Transitorio de la Constitución, como afirma el número dos del régimen.

Explicó el voto del PRIMOR a favor de mantener al Ejército en las calles como una “coincidencia de posturas”, y casi jura que su partido no trabaja con el partido oficial la Reforma Electoral.

Lo dijo “sin rodeos”: el PRI jamás va a emprender ninguna acción que dañe al INE y al Tribunal Electoral.

Voy a utilizar aquella vieja pregunta que, en su tiempo, hizo Elba Ester Gordillo sobre Roberto Madrazo: ¿Usted le cree a Alito?

FIN.

