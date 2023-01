Los médicos vieron signos prometedores de progreso en Damar Hamlin (12:00 h)

Jordon Rooney le dijo a Coley Harvey de ESPN que Hamlin todavía está en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, a dos días después de sufrir un paro cardíaco en el campo durante el partido de los Bills contra los Cincinnati Bengals.

Rooney aseguró que Hamlin todavía está sedado, pero los médicos vieron lecturas prometedoras durante la noche, y esperan que sigan el miércoles por la mañana. El agente de Hamlin, Ron Butler, le dijo a Jeremy Fowler de ESPN el martes por la noche que los niveles de oxígeno de Hamlin habían mejorado.

Se le administró RCP a Hamlin, de 24 años, en el campo durante varios minutos el lunes por la noche, después de que colapsara, luego de su tacleada al receptor abierto de los Bengals, Tee Higgins. Hamlin recibió oxígeno cuando lo colocaron en la ambulancia y lo sacaron del campo unos 16 minutos después. Luego fue llevado al hospital.

Los médicos vieron signos prometedores de progreso en Damar Hamlin durante la noche del martes. AP

Los Bills han anunciado que realizarán reuniones y un recorrido el miércoles, pero no tendrán disponibilidad de medios.

La NFL anunció el martes que el juego Bills vs. Bengals no se reanudará esta semana, y la liga no ha revelado si se completará el juego más adelante. La NFL no ha realizado ningún cambio en los partidos programados para la Semana 18.

Información de:https://www.espn.com.mx