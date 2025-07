Los López Obrador quieren ser españoles: Salvador García Soto (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de julio. Primero fue la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müeller, quien con todo el cinismo, pasó de pedir “disculpas” a la corona española, a pedirles la ciudadanía ibérica que ya le fue otorgada por la vía de la llamada Ley de Memoria Histórica; y ahora son dos hermanos del expresidente, Pío López Obrador y Martín López Obrador, quienes después de ver el éxito de su cuñada, ya iniciaron trámites para obtener el pasaporte español, apelando a la ciudadanía de su abuelo, José Obrador Revuelta, quien nació en Santander, España, y emigró a México a los 14 años de edad.

Y mientras a Beatriz ya se le olvidó que ella fue la autora intelectual de que su esposo, el entonces presidente de México, le exigiera al Rey Felipe VI que se disculpara a nombre de la Corona Española con los pueblos originarios de México “por las atrocidades, violaciones y asesinatos cometidos durante el proceso de la conquista”, y se dispone a vivir en la zona más exclusiva de Madrid, conocida como La Moraleja, donde habitan los millonarios españoles y personajes del deporte y la farándula como Sergio Ramos, Lola Flores, David Beckham o en algún tiempo hasta el actor de Hollywood, Richard Gere.

Según fuentes cercanas a la ex no primera dama y otras fuentes en España, Gutiérrez Muëller ya se mudó a la exclusiva y costosa zona de la capital española junto con su hijo, Jesús Ernesto, quien comenzará a estudiar su carrera universitaria en La Complutense de Madrid, donde el año académico para los ciudadanos españoles —como ya lo sería también el hijo menor del expresidente— puede llegar a costar casi 90 mil pesos, más algunos otros gastos administrativos.

En tanto que los hermanos Pío y Martín –el primero involucrado en el video escándalo donde recibía dinero en efectivo en sobres amarillos para el movimiento político de su hermano— se sabe por fuentes de la diplomacia española que también acudieron ya a solicitar su nacionalidad española, con base en la misma Ley de Memoria Histórica, aunque lo que no se sabe es si estén planeando también refugiarse en España o si solo quieren tener el doble pasaporte por aquello de que lleguen a necesitarlo.

Lo que sí es un hecho es que la congruencia no es el fuerte de la familia del expresidente ni de él mismo. Por un lado sus hijos, los mismos que prometió que no harían negocios ni traficarían influencias durante su mandato, hoy se pasean por el mundo convertidos en prósperos empresarios disfrutando de lujos y comodidades; por el otro lado su esposa, la misma que renegaba del pasado español y exigía disculpas a la Monarquía de ese país, hoy disfruta de los beneficios de su ciudadanía española y europea, y también se da vida de rica en Madrid; y finalmente sus hermanos que, siguiendo el mismo camino, ya solicitaron ser ciudadanos españoles y se preparan para disfrutar de su doble nacionalidad.

Ya nomás nos falta que un día de estos el expresidente salga de su escondite en Palenque o en donde quiera que se encuentre y se le vea seguir los pasos de su esposa, de la que en los hechos ya vive separado, y de sus hermanos. O en una de esas también veremos a sus hijos mayores reclamar esa ciudadanía a la que también tendrían derecho.

Al final, además de la incongruencia manifiesta, lo que parece también es que la familia López Obrador estuviera emprendiendo la huida de lo que pueda venir, por aquello de las insistentes versiones, pero sobre todo las evidentes señales, de que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto la mira en el expresidente y en su círculo más cercano, a partir de la convicción que tienen en el gobierno de Donald Trump, particularmente en la oficina del Secretario de Estado, Marco Rubio, de que durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador protegió y encubrió la actividad criminal de los cárteles de la droga mexicanos, esos que ahora son considerados terroristas por el país vecino.

¿Será que España se convertirá en el refugio de los López que tanto criticaban a los expresidentes del PRI y del PAN por irse a vivir al país ibérico, en el que ahora ellos mismos ya radican, por cierto con los mismos lujos que otros políticos de la oposición a los que cuestionaban?

NOTAS INDISCRETAS…

En medio de la crisis en sus servicios de salud, el ISSSTE no deja de ser, como históricamente lo ha sido, campo donde la corrupción florece. Resulta que de acuerdo con una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del instituto que dirige Martí Batres, los servicios de limpieza y desinfección para este año 2025 en toda la red de clínicas, hospitales e instalaciones del ISSSTE, fueron otorgadas a la empresa Ocram Seyer-Wilk, por un monto de 1,024 millones de pesos. El problema es que ese contrato se ha vuelto controversial y ha sido impugnado ante la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, porque otras de las empresas que participaron en la licitación electrónica, LA-51-GYN-051-GYN005-N-33-2025, se inconformaron ante dicha secretaría anticorrupción aduciendo que las áreas administrativas del ISSSTE no analizaron su propuesta económica para dichos servicios de limpieza, que era más baja y apegada a los precios del mercado, y decidieron otorgársela a la empresa Ocram Seyer-Wilk, que presentó una propuesta mucho más cara, con lo que se generó un daño de 100 millones de pesos a las finanzas públicas. La queja presentada el 18 de febrero pasada, fue analizada por la secretaría que dirige Raquel Buenrostro, y el pasado 11 de julio se notificó la resolución favorable a las empresas inconformes, ordenando que se reponga el fallo de dicha licitación y se cumpla con todos los criterios y regulaciones para que se analicen todas las propuestas de las empresas participantes y se cumpla lo establecido por las leyes de adquisiciones para asignar dicho contrato a la propuesta que más convenga al interés público. Lo interesante es que detrás de ese contrato que fue asignado de manera irregular, según el expediente administrativo INC-0006/2025 que está en poder de esta columna, aparece el nombre de Estela Vega Montaño, quien según documentos públicos dirige a la empres Ocram Seyer-Wilk, la cual también es representada por Gabriel Rosas Rivera. Y resulta que el nombre de Estela Vega Montaño aparece también en uno de los casos de corrupción más escandalosos en el sexenio del expresidente Peña Nieto, que se conoció como el “Capufe Leaks”, en donde esa mujer fue señalada de formar parte de una red de empresas vinculadas que fueron beneficiadas con contratos de Caminos y Puentes Federales en el sexenio peñista. Y al parecer, por lo que revisó y concluyó la Secretaría Anticorrupción, Vega Montaño sigue contando con buenos amigos en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, porque el ISSSTE le otorgó el mencionado contrato de Servicios de Limpieza y desinfección para este año a pesar de no haber presentado la propuesta más conveniente para el instituto. Eso es lo que se consigna en el primero de al menos dos documentos oficiales, el primero el informe del testigo social, Mtro. Jorge Javier Jiménez Alcaraz; el segundo, el expediente administrativo INC-006/2025 del propio Órgano Interno de Control, y en ambos se señala que la empresa representada por Vega Montaño fue beneficiada a pesar de presentar una propuesta más costosa y de que la contratación fue considerada ilegal. Incluso se solicitó reponer, pero al ser repuesto el procedimiento de licitación, nuevamente se le adjudicó el contrato a Ocram Seyer Wilk. Las empresas que representa Vega Montaño —cuyo verdadero propietario se desconoce públicamente— han obtenido contratos por miles de millones de pesos en los últimos años, tanto en la administración de Peña Nieto como en la actual, a pesar de que sus propuestas presentan sobrecostos frente a otras opciones, generando daños millonarios al erario público. Está claro que lo que cambia son solamente los colores, pero la corrupción sigue en las mismas manos…El sitio digital de noticias en los Estados Unidos, Breibart, considerado cercano a la administración del presidente Trump, retomó las declaraciones que recientemente hizo el exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, sobre la permisividad que tuvo el morenista Rutilio Escandón con el grupo criminal de La Barredora, que operó en varias regiones del estado durante el pasado sexenio. La nota de Breitbart destaca los supuestos vínculos de Escandón, actual cónsul en Miami, con el crimen organizado, y abona a la percepción de corrupción en la élite política mexicana, alineándose con los intereses políticos de Trump en la región. Y mientras tanto Rutilio, el cuñado de Adán Augusto López, sigue disfrutando de las mieles doradas de la diplomacia, gracias a la beca que le regaló la presidenta Sheinbaum al mandarlo como cónsul a Miami…Se baten los dados. Primera Escalera de la Semana y subimos.

