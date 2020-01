Los looks estrafalarios de los Grammy´s 2020 (20:08 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de enero. En toda gala de premiación siempre hay looks que van más allá de las tendencias. Bien sea por llamar la atención, no pasar desapercibido o simplemente ser auténtico, hay algunas estrellas que no encajan por el glamour, sino todo lo contrario, suelen desentonar y causar impresiones negativas sobre su imagen.

LOS LOOKS MÁS ESTRAFALARIOS DE LOS GRAMMYS 2020

Ellos no estuvieron atentos a ubicar un diseñador destacado, ni mucho menos, planificar lo que escogerían para esta gala. Ellos simplemente, acudieron a marcar tendencia, pero de una forma poco convencional. Y en esta gala de los premios Grammys no hubo excepciones, pues más de uno lució un tanto estrafalario y por ello logró ubicarse en esta lista que hoy te presentamos.

Hay quienes consideran que menos es más, pero para Billy Porter, esto no es real, pues para él el brillo es lo fundamental para destacar y no precisamente por lo glamoroso, sino por ser uno de los atuendos menos conceptuales y que se pudo traducir para la gala de la música en la que prevaleció la irreverencia.

Una de las primeras figuras en “destacar” con su extravagancia fue Amy Sussman. Su atuendo de rebeldía en un rojo intenso fue lo primero que se destacó en este desfile de estrellas un tanto irreverente.

ARIANA GRANDE LLAMÓ LA ATENCIÓN POR SUS EXAGERADAS CAPAS DE TELA

Ariana Grande no calificó como estrafalaria, pero sí por exagerada tras lucir este traje que aunque es muy vaporoso y liviano, sí fue calificado de exagerado y extrambótico para su delgada figura. Más de uno la vio caminar con dificultad al desfilar por la afamada alfombra.

Mientras que James Blake optó por un traje muy sobrio al estilo ninja, pero con cortes asimétricos un tanto extraños y con diseños y simbología misteriosa.

UNA ESTRELLA CON POCO ESTILO

Pero el atuendo de Billie Elish rompió los esquemas. En talla plus y con un estilo muy vintage la estrella recibió varias críticas por considerarlo un tanto señorial que no marca tendencias en ninguna temporada.

Jameela Jamil a primera vista marcó tendencia por sus transparencias y cortes del diseño de su largo vestido, pero hubo quienes lo catalogaron de alocado y poco cómodo. Además que “desentonaba”.

VAQUERO ROSA

Lil Nas superó el concepto de la extravagancia con este traje al estilo vaquero en tono rosa.

