Los jueces del bienestar: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. Llegaron los jueces del bienestar, los ministros del acordeón, los magistrados de “lo que diga mi dedito.” Mentira que sean los juzgadores electos por el pueblo.

Sólo uno de cada diez mexicanos votó en esa elección planeada por AMLO y consumada por la presidenta Sheinbaum, para controlar, desde el Ejecutivo, al Poder Judicial Federal.

Súmele los acordeones utilizados para orientar el voto hacia los candidatos del oficialismo y saque conclusiones.

***

El primer gesto de los ministros de la SCJN fue bajarse el sueldo. Quedará en 191 mil 656 pesos al mes, antes de impuestos. Un poco menos de lo que mensualmente recibe la titular del Ejecutivo: 191 mil 846 pesos, en términos brutos.

En el saldo neto, los ministros ganan un poco más que la presidenta. Ella gana 137 mil 582 pesos mensuales. El salario mensual de los ministros llega a 138 mil 290 pesos, debido a las prestaciones que tienen.

Bienvenida la reducción del salario, pero sospecho que quieren legitimarse de este modo. Saben quién los llevó a ser candidatos antes de convertirse en jueces, magistrados y ministros y para qué.

Pobre de aquel juzgador que se salga del guión color guinda. Para eso está el Tribunal de Disciplina Judicial. ¡Qué caray!

***

En el círculo académico e intelectual hay preocupación. El abogado y escritor Gerardo Laveaga, autor de libros como “La Cultura de la Legalidad”, “Hombres de Gobierno”, “El Derecho Penal a Juicio”, nos dice del nuevo Poder Judicial:

“Espero una larga y dolorida curva de aprendizaje. Mientras se supera, veremos pifias a granel, lo cual dañará la confianza en México, tanto dentro como fuera del país.

El mundo de los patrones también manifiesta temores de que la división de poderes sólo exista en el papel. La Coparmex llamó ayer a respetar la República.

“Una Corte autónoma, imparcial y libre de presiones políticas es la única vía para garantizar que sus resoluciones respondan a la Constitución y que cada ciudadano, sin importar su condición, pueda acceder a una justicia pronta”.

Claudia Sheinbaum no es ajena a estos temores. En la mañanera del jueves se comprometió a respetar la autonomía del Poder Judicial. “La presidenta no va a llamar por teléfono a ningún ministro o ministra”, aseguró.

***

Me llamó la atención que en el prestigiado vespertino francés Le Monde apareciera el jueves una nota de Anne Vigna, titulada: “México sale ganador en el acuerdo de seguridad cerrado con Francia.”

Escribe la corresponsal del cotidiano francés:

“México respiró aliviado luego de la visita, el miércoles 3 de septiembre, del secretario de Estado, Marco Rubio, calificada de exitosa por la prensa mexicana.

“Los comentaristas, que pronosticaban un encuentro difícil de cara a las numerosas críticas que Estados Unidos no dejaría de expresar, han tenido que reconocer nuevamente que estaban equivocados respecto al talento negociador de Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump.”

Es lo que se ve desde fuera. Hay versiones de que el encuentro no fue tan cordial como dejan ver las declaraciones. Nos dicen que Rubio fue muy directo e intransigente con el tema de los cárteles.

“Luego de haber evitado aranceles punitivos, la presidenta acaba de obtener un acuerdo llamado “Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, que respeta la soberanía de México”.

***

En este espacio escribimos el pasado miércoles que Dolores Padierna reemplazará a Gabriela Jiménez como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Escribimos que el motivo para desplazar a la diputada Jiménez es que intenta formar un nuevo partido político llamado “Que Siga La Democracia”, junto con su marido, Edgar Francisco Garza Ancira.

La aún vicecoordinadora de la bancada de guinda en San Lázaro difundió ayer un comunicado en el que anuncia el fin de su matrimonio con Garza Ancira y pide que de ahora en adelante no se les vincule de manera personal, laboral o política.

Hasta donde sabemos, Garza Ancira se queda con el proyecto de partido y Jiménez permanece en Morena. ¿Salvara así la vicecoordinación? Se ve difícil.

***

A partir del próximo lunes, la panista Kenia López Rabadán, recién elegida presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, enfrentará su primera prueba de fuego: conducir la discusión del Paquete Económico 2026.

La tarea no se anuncia fácil. Son muchas las necesidades e insuficientes los recursos. Habrá muchas inconformidades que serán discutidas en comisiones y en el pleno.

Es de esperarse un comportamiento institucional de Kenia, una de las voces más criticas de la oposición. La vida parlamentaria lo necesita.

FIN

