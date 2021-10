Los Jenkins amenazan con demandar a México por “persecución”, en juego futuro de la UDLA (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. En el pleito de los millonarios Jenkins está en juego el futuro de la Universidad de las Américas Puebla, de cuyo patronato formaron parte antes de ser demandados por el primogénito, Guillermo Jenkins, debido a que presuntamente se apropiaron de casi todo el patrimonio de la fundación que lleva su apellido 910 trasladaron a paraísos fiscales.

Los hermanos, ya con órdenes de aprehensión/ acudieron a un bufete legal de Washington y amenazan con demandar a México en el marco del T-MEC PO “persecución” de autoridades federales estatales contra ellos, en su Calidad de “inversionistas estadunidenses”. (…) El principal argumento de los hermanos Jenkins de Landa en su reclamación en el marco del TLCAN y del T-MEC es que, ante las denuncias que presentó el primogénito en 2016 por esta operación, la entonces Procuraduría General de la República emitió el 4 de mayo de 2018 una resolución de “no ejercicio de la acción penal”.

En la reclamación señalan que, según el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta resolución prohíbe el enjuiciamiento de los acusados sobre la base de los mismos hechos. Sin embargo, agregan, la FGR reabrió la investigación por cuenta propia “en clara violación a la ley mexicana”, según el principio de non bis in ídem: no se puede iniciar una acción penal dos veces por la misma causa.

El abogado Serna sostiene que los tres hermanos Jenkins no pueden ostentarse como “inversionistas”, pues “nunca en su vida han trabajado” ni han estado a cargo de empresa alguna, ya que la fundación no es un comercio ni tiene como fin generar ganancias, por lo tanto no podría ser parte del TLCAN. “¿Qué indemnización le tendría que pagar México a esta gente que se llevó 720 millones de dólares a paraísos fiscales?”, cuestiona.

Añade que el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales, que los demandantes invocan, está ligado al 327 del mismo, que trata del sobreseimiento de las causas. Según éste, para que el “ejercicio de no acción penal” emitida por un Ministerio Público pueda ser “cosa juzgada”, como alegan los hermanos, tendría que haber sido emitida después de ser confirmada por un juez, y los Jenkins nunca han sido exonerados por autoridad judicial alguna.

Compartir