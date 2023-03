Los horóscopos para la semana del 20 al 23 de marzo según Mhoni Vidente (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo.

El horóscopo de primavera indica que serán tres meses de abundancia y estabilidad en tu vida profesional, pero deberás tener cuidado con las envidias y mal de ojo porque el signo Aries estará en la mira de todo el mundo. Este día 21 de marzo será tu mejor día de la semana y tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas. Realizarás tus sueños en cuestiones de negocios y proyectos de vida. En el amor, te buscará alguien del signo Capricornio o Virgo para felicitarte y querer volver a tener una relación amorosa. Deberás seguir con el ejercicio y estar en forma, recuerda que tu punto débil son los nervios. Tus números de la suerte son 06 y 17, tu color es el rojo. Trata de darte baños de agua bendita y sal de grano el día 21 de marzo para que tengas abundancia. Prende una veladora amarilla para que tengas asegurada tu buena suerte.

Para Tauro, el horóscopo de la primavera dice que será una época de mejorar tus finanzas y estar con tu pareja sentimental, pero recuerda que deberás controlar tu carácter para no echar a perder todo lo bueno que has construido con un enojo. Te llegarán varias propuestas de negocios, ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes, recuerda que a tu signo lo domina mucho la comunicación. El 21 de marzo será un día de cambios para bien en tu vida, solo debes mantener esa suerte con baños de sol por las mañanas. Recibirás un dinero extra por una deuda o pago de comisiones. Eres el más fuerte de los signos del zodiaco, por eso debes tomar clases de liderazgo.Tus números de la suerte son 08 y 19, tu color es el rojo intenso. No dejes de jugar a la lotería, vendrán buenas cosas en cuestiones de juegos de azar.

Tu horóscopo de primavera indica que viene un ciclo de cambios radicales en tu forma de pensar, ponte en modo positivo para atraer todas las energías de la riqueza a tu vida. Recuerda que tu signo es muy mental y si no está bien en un lugar, solo se bloqueas para no avanzar, así que a buscar las mejores oportunidades de trabajo que la buena suerte estará contigo. En el amor, te buscará alguien del signo de fuego para tener una aventura amorosa, sin compromiso, solo ser amigos con derechos. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo, cuando vendrá a ti la abundancia económica o un dinero que no esperabas. Prende una veladora amarilla y date un baño con agua bendita y pétalos rojos para que la energía solar renueve por completo todo tu alrededor. Tus números de la suerte son 04 y 29, tu color el azul intenso.

Vivirás una época en la que podrás un compromiso firme de amor y reinvención física, de acuerdo con tu horóscopo de primavera. Será una semana de recordar mucho a las personas que ya no están contigo, por eso te recomiendo solo recordar lo positivo y dejar atrás el pasado. Comprarás un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en Semana Santa. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo, ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te ayudará a estar mejor, por eso te recomiendo ponerte colores fuertes y usar zapatos nuevos para pisar la suerte. Prende una veladora amarilla para la abundancia, recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar. Tus números de la suerte son 04 y 58, cuídate la piel y evita tomar mucho Sol, recuerda que es tu punto débil.

Tu horóscopo de primavera indica que vendrá una racha de buena suerte en cualquier asunto laboral que emprendas, pero deberás ser más discreto con todo lo que dices. Tendrás el poder de la alegría en estos días, recuerda que tu signo es fuego por eso este día 21 de marzo se renovarán por completo todas tus energías. Harás el trámite con un abogado para trabajar en otro país, no olvides que tendrás que crecer más en esta primavera en todo lo relacionado a proyectos de trabajo. Recuperarás el amor perdido y será una semana amorosa. Vendrá un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 04 y 21, tus colores azul y rojo, recuerda combinarlos con tu fecha de nacimiento. Prepararás tus vacaciones, recuerda que eres el alma de las fiestas, por eso todo mundo te busca para convivir. No pelees con tu pareja.

Valora las situaciones que vives como unas bendiciones, no dudes que esta primavera te llenará de sorpresas económicas y amores nuevos, solo trata de aprender a escoger bien con quien te rodeas. Este 21 de Marzo tu energía estará en un ciclo de cambios radicales, es decir, dejarás las energías negativas que obstruían tus éxitos, por eso te recomiendo en este día ponerte agua bendita en la nuca y frente, así como vestirte de colores rojo o amarillo para mantener bien tu buena vibra. Será una semana de mucho trabajo. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad. Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y en esta semana vendrá a ti un amor del signo de Aries o Tauro que te hará muy feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 20, tu mejor día será el lunes, resolverás papelería de migración.

El horóscopo de la primavera te dice que será un ciclo de crecimiento en lo personal, por fin vas entender cuál es tu misión en esta vida. Tendrás oportunidad de ser más fuerte en tu carácter y entender qué debes hacer para ser feliz. Será una etapa de abundancia en todos los sentidos, tendrás un golpe de suerte el 21 de marzo, vendrán a ti varias oportunidades que te harán estar mejor económicamente. Tu signo es muy desprendido de lo material, pero no olvides ver por ti, te recomiendo prender una vela amarilla y ponerte perfume para que la renovación solar este más tiempo en tu vida. En el amor tendrás mucha suerte con personas del signo de fuego. Los que tienen pareja seguirán en paz y con planes de vivir juntos o casarse. Tendrás suerte en los juegos de azar el día martes con los números 08 y 33.

Para esta semana te recomiendo prender una vela amarilla y cortarte el cabello el 21 de marzo, porque ese día tu signo entrará a un ciclo de renovación energética, así que trata de pensar en positivo. Tus números de la suerte son 17 y 50, tus colores rojo y verde. Usa mucho perfume estos días y estrena ropa para que tu energía crezca. El horóscopo de la primavera te dice que vendrá a tu vida una mejor etapa económica, recibes dinero para invertir en una casa o coche. A tu signo siempre le ayuda este ciclo para poder avanzar en la vida. Tendrás una aventura amorosa que te dejará muy feliz. Durante esta semana manda tu currículum para buscar una mejor opción laboral y verás que lo conseguirás. Lo tuyo son las ventas y la administración pública, pagas deudas y te pones al corriente en tus cuentas bancarias.

La primavera te dice que debes ser perseverante y hacer cambios positivos en lo profesional, porque en este ciclo de vida tendrás muchas satisfacciones laborales y proyectos propios. Tu signo es fuego, eso te hace muy controlador y decir palabras que no quieres, trata de pensar dos veces antes de hablar. Te compras ropa y cambias de look este 21 de marzo, te recomiendo sacar todo lo que no utilices de tu clóset para que renueves tu energía. Entrarás a una etapa de abundancia y fortuna que te ayudará a conseguir las metas que tanto deseas, por eso no dejes de prender una vela amarilla y pedir a los ángeles que te ayuden a crecer. Tendrás problemas con tu pareja por culpa de celos. Los Sagitario solteros deciden tener pareja formal. Tus números de la suerte son 19 y 88, tus colores el naranja y azul.

Tu horóscopo de la primavera te dice que tendrás una buena racha de trabajo, podrás escoger en dónde te desempeñas y pedir un mejor sueldo. Será tiempo de salir de viaje y conocer personas de otros países. Solo cuídate de problemas de estómago y ulcera que será tu punto débil por tanto corajes y malos momentos que vives. Te proponen comprar una casa o carro con un crédito bancario. Este 21 de marzo tu signo estará cargado de buenas energías porque recibirás la elevación espiritual, te recomiendo prender una vela amarilla y tomar mucha agua para que tu energía positiva crezca. Cambias muebles de tu casa y mandas arreglar una tubería del baño. Eres muy bueno para la abogacía y la administración, así que trata de estudiar algo relacionado. Tus números de la suerte son 15 y 30, tus colores el azul y amarillo.

Esta primavera es tiempo de tomar decisiones para avanzar en tu vida amorosa. En cuestión económica, te recomiendo cambiar de trabajo y poner un negocio porque eso te hará estar mejor. No dejes el ejercicio y el contacto con la naturaleza, eso te ayuda a renovar tu energía. Tu signo es muy carismático, eso hace que estés rodeado de personas que te aprecian, solo trata de buscar amistades sinceras. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, pon en claro lo que quieres para no jugar con los sentimientos. Este 21 de marzo te recomiendo prender una vela amarilla y ponerte agua bendita en la frente y cuello para que esa energía positiva esté más tiempo en tu vida. Te busca alguien de Tauro o Virgo que hablará de estar en una relación. Tus números de la suerte son 23 y 70 y trata de vestirte de colores fuertes.

Esta semana te buscará un amor del pasado del signo de tierra que quiere regresar contigo, recuerda que nada para atrás todo para adelante. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 66, tus colores son amarillo y azul. El horóscopo de la primavera te dice que será una etapa de crecimiento profesional, por fin recibes esa propuesta de trabajo que tanto deseas que te hará tener mejor solvencia económica. También en este ciclo, un amor nuevo y que será duradero en tu vida te invita a salir. El 21 de marzo será de buena suerte para tu signo y de recibir grandes sorpresas. Tu signo es el místico del zodiaco y este equinoccio de primavera será la transformación para bien de tu vida, así que te recomiendo tomar mucha agua y prender una vela amarilla para que esa energía positiva dure más tiempo.

