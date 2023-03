Los horóscopos para este fin de semana de acuerdo a Mhoni Vidente (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo.

Aries

Vas a tener un fin de semana de aquellos que es mejor olvidar y es que las cosas no te saldrán tan bien como querías, por lo tanto, Mhoni Vidente recomienda quedarse en casa y descansar para pasar un momento agradable.

Los Aries que tengan pareja verán como hay algunas complicaciones en su vida, pero tampoco será nada que no se pueda solucionar.

Los que están solteros, sin embargo, es posible que inicien una relación con alguien que no tiene interés alguno en ellos. Es por ello que es mejor que no busquen ni empiecen nada en este día.

Tauro

Es muy posible que los Tauro se sientan un tanto deprimidos y sin ganas de hacer nada y es que las últimas semanas en el trabajo pueden haber sido de lo más intensas para algunos de ellos. Los que hayan estado en esta situación deben hacer cuanto puedan para descansar, pues salir tampoco les ayudará a recuperarse.

Los que tienen pareja, tendrán la gran suerte de tener a una persona al lado que les comprende y no van a estar solos en ningún momento. Esto es algo que deben agradecerles a sus parejas. Podemos decir que desde ya mismo deberían empezar a pensar en algo diferente para hacer con ellas cuando se sintieran mejor de ánimos.

Géminis

Los nativos de Géminis van a poder disfrutar de un fin de semana de lo más completo y con todo lo que buscan a su lado. Debemos decirles que este es un fin de semana en el que van a poder hacer cuanto quieran y en el que van a tener a las personas que más quieren a su lado.

Lo mejor de estos días para los que están solteros es pasar un buen rato con esta persona de la familia con quien tan bien se llevan. Los que tienen pareja, podrán salir con ella y hacer cuanto quieran, pues verán que el fin de semana será uno de los más agradables para ellos.

Cáncer

Fin de semana de suerte y es que las cosas les irán mucho mejor de lo que podían haber imaginado. Sin embargo, se recomienda no dejar las obligaciones de lado. Los que están solteros no van a tener muchas oportunidades para encontrar pareja, pues las personas que van a conocer no serán de su agrado, pero se lo van a pasar en grande con los amigos.

Leo

Será un fin de semana para aprovechar convivir con la familia y subir el ánimo. Mhoni Vidente recomienda no quedarse en casa y salir a pasear o estar con los seres queridos.

Virgo

El fin de semana de los Virgo puede ser muy complicado en el tema de bienestar. Los que tienen pareja, sobre todo, Aries y Géminis estarán mucho mejor. Los que están solteros deberán buscar la forma de salir de casa y estar con amigos.

Libra

Los nativos de Libra se van a sentir bastante desilusionados en este fin de semana, sobre todo, aquellos que habían creído en los amigos y querían pasar un fin de semana variado y muy divertido. De hecho, verán que los planes se van a esfumar tan rápido como se crearon.

De todos modos, los Libra no deberían sentirse mal por ello, pues tienen muchas cosas que ellos pueden hacer para divertirse. Los que están en pareja no van a tener este problema, pero sí se les recomienda que busquen planes nuevos. Por ejemplo, ir a cenar y al cine, o bien ir a un parque de atracciones pueden ser muy buenas opciones.

Escorpio

Los Escorpio van a tener un buen fin de semana, pues verán que van a contar con todo el tiempo necesario para poder disfrutar de la vida y de la familia. Aquellos que estén solteros, tendrán más diversión con los amigos de lo que hayan tenido en los otros días de descanso.

Sagitario

Nada mejor que un fin de semana a solas con la pareja. Los que están solteros podrán realizar planes que no supongan gastar mucho dinero. Los astros recomiendan aprovechar los próximos días para descansar.

Capricornio

Este fin de semana, las personas que se rigen bajo el signo de Capricornio tendrán días de relajación. Los astros indican que serán días de transición por lo tanto, se recomienda planear un momento agradable con la familia, pareja o amigos.

Acuario

Los nativos de Acuario son personas a las que les gusta la sinceridad, pero que les cuesta ser sinceros. Esto es algo que no va bien en la vida, pues si queremos que los demás sean sinceros con nosotros, deberemos hacer algo nosotros por ellos. Es un fin de semana de los que es mejor estar en casa.

Piscis

Si hay un buen día en la semana para los nativos de Piscis es este domingo. Por lo tanto, Mhoni Vidente recomienda planear con anticipación actividades sociales para convivir con la pareja y familia.

