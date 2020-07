Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 27 de julio al 2 de agosto (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de julio.

Aries

Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo, tu signo siempre necesita estar en movimiento para que tu energía se renueve. Procura no rechazar los proyectos que te propongan, vas empezando en tu vida laboral y necesitas tomar más experiencia. Cuida tu salud, hazte un chequeo general y sal de dudas sobre lo que te pasa. Evita los chismes, usa una cadena de plata para protegerte. No seas tan intenso y no idealices a las personas en cuestiones amorosas porque después quien sufrirá serás tú. Te llega un amor del signo de Acuario o Escorpión que te hablará de una relación formal, así que déjate querer. Arreglas papeles de banco; ten cuidado con tu tarjeta de crédito, que no te la vayan a clonar. Tendrás un golpe de suerte el 29 de julio con los números 01 y 21. Aplica esta frase: A veces se gana perdiendo.

Tauro

Recibirás buenas noticias relacionadas con tu trabajo y los pendientes legales que tenías se resolverán a tu favor, pero ya no te metas en ninguna situación complicada. Tu signo despierta envidias y corajes que no te dejan avanzar, por eso te recomiendo que este 27 de julio prendas una veladora amarilla con canela en polvo y perfume tuyo arriba y pongas un vaso cristalino con agua y una foto tuya debajo de la veladora, con esto tendrás abundancia y protección. En el amor estarás confundido, no sabrás si buscar a un ex amor o seguir con tu pareja actual, pero considera que el pasado quedó atrás. Ten cuidado con los accidentes, maneja con precaución. Tramitas tu identificación. Cuídate de dolores de muelas o dientes. Recibes un reconocimiento económico en tu trabajo. Tus números de la suerte son 19 y 22.

Géminis

Realizas pagos y saldas tus cuentas pendientes de tarjetas de crédito esta semana, a tu signo le da por gastar y comprar lo que no necesita, así que trata de administrarte mejor y establece una economía más sana. Tramitas tu pasaporte en estos días. Tendrás la oportunidad de cambiarte de trabajo. Te haces un cirugía dental y todo saldrá bien. Te sientes confundido en el amor, no sabes si buscar a esa persona que se aleja o seguir adelante, recuerda que estás en tu mejor etapa de conocer personas más compatibles contigo y es preferible dejar a tu ex pareja en el pasado. No pelees con tus compañeros de trabajo, sólo trata de opinar y quédate al margen. Ten cuidado con problemas en las calles o si tienes carro maneja con precaución. Tendrás un golpe de suerte el 28 de julio y será con los números 22 y 79.

Cáncer

Visitas a tus familiares, tu signo siempre necesita apoyo emocional y en este momento que te sientes deprimido te ayudará mucho ver a tus seres queridos. Ten cuidado con problemas en tu trabajo, evita alterarte por cualquier cosa y no llenes tu mentalidad con chismes. Te llega un dinero por una deuda y te dan un bono. Compras una computadora para hacer diseños o páginas web. Haces cambios radicales en tu persona y te pones a dieta. Te reunirás con tus jefes para una revisión laboral. Tendrás un golpe de suerte el 29 de julio con los números 00 y 34. Eres el más sensible y sentimental del Zodiaco, por eso en estos días andarás muy pensativo, así que trata de hacer ejercicio para activar tus pensamientos positivos, recuerda que en el cuerpo todo lo dominan las hormonas y en tu signo es su punto débil.

Leo

Te reinventas por completo y empiezas una rutina de ejercicio y dieta. Necesitas quitarte todo lo que te estorba en la vida como malos amigos y amores tóxicos. Tendrás muchas presiones en el trabajo y acudirás a juntas de último momento, necesitas administrar mejor tu tiempo laboral para que no te veas presionado. Tendrás un golpe de suerte el 27 de julio y recibirás un regalo inesperado. Tus números mágicos serán 01 y 29, la fortuna llegará a ti, pero debes ser discreto. Eres el más encantador y conquistador del Zodiaco y la fuerza que te da tu signo hace que seas constantemente infiel, pero ya necesitas tener estabilidad y formar una pareja. Sabrás de una hospitalización de un familiar. Ten cuidado con problemas de espalda y no cargues cosas pesadas, te hacen una fiesta sorpresa en tu trabajo.

Virgo

Tendrás mucha suerte con los negocios y trabajos nuevos esta semana, así que date la oportunidad de conseguir más oportunidades laborales y verás que se darán sin problemas. Cuida más tu salud y come saludable, es muy importante prevenir enfermedades. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 04 y 55, combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Te invitan a salir de viaje para el mes de septiembre. Los que están casados y con pareja traten de no pelear tanto, recuerden que las parejas son para construir, no para destruir, así que tengan más paciencia y vivan una relación placentera. Arreglas tu carro. Te hacen una cirugía dental y todo te saldrá bien. Le compras un regalo a un familiar. Duerme más y deja las fiestas, ya tendrás tiempo para todo en la vida.

Mhoni Vidente cuenta con 308 mil seguidores en Instagram / Instagram

Libra

Esta semana tendrás mucho trabajo y cambios de puestos; eres el encargado o coordinador de tu oficina, eso incrementa tu responsabilidad, así que cuando salgas de tu casa para ir a trabajar piensa en cosas positivas y llénate de luz, con eso saldrás triunfante de cualquier desafío. Solicitas un crédito bancario y compras una casa o departamento, pues tu signo siempre busca una estabilidad económica. Ya no le hagas caso a tu familia política, toma las cosas de quien vienen y no te estreses por chismes. Compras boletos de avión y decides tomar unas vacaciones. Ya no seas tan rencoroso y perdona a tu pareja. Tendrás un golpe de suerte el 28 de julio y será con los números 08 y 49. Tendrás mucha compatibilidad en estos días con los signos de Capricornio y Piscis en cuestiones de proyectos nuevos de negocios.

Escorpión

Tomarás decisiones para progresar en tu vida económica, esta semana te propondrán trabajos nuevos y mejor pagados, considera que ya es tiempo de que valoren tu desempeño. Terminas de pagar tu deuda de tarjeta y ya trata de no gastar en artículos innecesarios. Ya no te niegues al amor, y si te fue mal con una persona, ten presente que no todos serán iguales, date una oportunidad, tu compatibilidad será con los signos de Aries, Cáncer o Piscis. Organiza mejor tu tiempo libre y empieza otra vez con tu rutina de ejercicio. Ya no tomes los problemas de tu trabajo y escuela tan personales, ellos no son tu familia y sólo están de paso en tu vida. Te busca tu ex pareja para pedirte un dinero prestado. Cuídate en la calle, desconfía de los extraños. Tendrás un golpe de suerte el 27 de julio con los números 00 y 87.

Sagitario

Si te encuentras en etapa estudiantil, ten presente que todo lo que hagas para aprender o capacitarte te servirá para crear tu futuro. Arreglarás papeles de impuestos y pagos atrasados. Te busca una ex pareja para pedirte volver, recuerda que tu signo es de fuego y eso te vuelve determinante en tus decisiones, así que es mejor un buen adiós. Te compras ropa y zapatos para una boda familiar. Cuídate de dolores de intestino y estómago, trata de seguir un régimen alimenticio. Ya no pienses tanto y anímate a vivir solo o a mudarte de país, eso te ayudará a crecer como persona. Tendrás un golpe de suerte el 29 de julio y con los números 09 y 17, procura combinarlos con tu fecha de nacimiento. Esta semana pinta una pared de tu casa de color rojo, eso hará que la energía positiva reine con fuerza en tu hogar.

Capricornio

Tendrás buen ánimo en todo lo relacionado con tu trabajo, sólo cuídate de las envidias y malas energías de personas que están a tu alrededor; tienes una luz muy fuerte y eso hace que todo mundo te envidie, así que carga un limón verde en tu bolsa toda la semana para tu protección. Cuídate de dolores de nuca y reduce la tensión nerviosa, ve con tu médico para que te revise. Eres el más sensible del Zodiaco, por eso siempre tienes el consejo ideal para ayudar a los demás. Ten cuidado con lo que firmas y no saques en estos días ningún crédito. Sigue con el ejercicio, que ya luces de lo mejor. En el amor ya no ilusiones a tu pareja, es mejor hablar claro y dejar que todo fluya. Tu mejor día será el 27 de julio, podrás hacer los cambios necesarios para mejorar tu economía. Tus números de la suerte son 02 y 30.

Acuario

Tomarás decisiones para cambiar de trabajo y progresar, pues estás en tu tiempo de hacer un patrimonio. Tendrás un golpe de suerte el 28 de julio en todos los aspectos, pero más en lo económico; recibirás un dinero inesperado con los números 14 y 33, trata de jugarlos y vestirte de colores fuertes para que reine la abundancia en tu vida. Un compañero de tu trabajo se enamora de ti, trata de no confundir el amor con la amistad y habla claro con esa persona. Mandas a arreglar tu carro de una llanta. Te invitan a salir de viaje en septiembre. El amor como siempre está presente en tu vida, pero en esta semana decidirás establecer una relación más formal. Eres muy bueno para las relaciones públicas y organización de eventos. Cuídate de dolores de estómago e intestino. Ayudas a tu padre en cuestiones de trabajo.

Piscis

Te aquejará una preocupación familiar, eres el místico y el signo consentido de Dios, así que fortalece tu fe y verás que saldrás de cualquier situación negativa. Retomas tu dieta y el ejercicio, sólo ten en cuenta que lo mejor es lo natural, no tomes pastillas u hormonas para que no dañes tu organismo. Decides darte un tiempo con tu pareja porque sientes que ya no hay amor, tu signo es muy romántico y le encantan los detalles, pero cuando esto se acaba empiezas a buscar en otra parte lo que necesitas. En el trabajo tendrás problemas o discusiones en juntas por reajuste o cambios de directivos, así que ten mucha paciencia. Te busca un amor del signo de Virgo o Aries. Tendrás un golpe de suerte el 29 de julio en los juegos de azar con los números 07 y 88. Aplica sólo pensamientos positivos en estos días.

