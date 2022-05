Los 400 “perseguidos” de la 4T, según la oposición: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de mayo. La galería de los “perseguidos políticos” de la 4T, instalada por la Alianza por México en el Salón Don Alberto del Hotel Hilton Alameda, era reflejo de la peligrosa polarización que se vive en México.

Un enorme marco con las fotos de más de 400 mexicanos que han sido atacados desde la mañanera, y otras trincheras de la 4T, por disentir del presidente.

En esa galería, que alguno de los incluidos calificó de “cuadro de honor” , hay consejeros electorales, ministros, magistrados, artistas, científicos, académicos, intelectuales, periodistas, magistrados, ambientalistas.

Pero también los 223 diputados que votaron contra la Reforma Eléctrica, sobre los que pesan acusaciones de “traición a la patria”, lo que se castiga, dice AMLO, “hasta con 40 años años de cárcel.”

En la galería vimos las caras de Carlos Loret, Ciro Gómez Leyva, Azucena Uresti, Pascal Beltrán del Río, Leo Zuckerman, Chumel Torres, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama.

Carla Humphrey, Eugenio Derbez, Silvano Aureoles, Alberto Perez Dayán, Javier Laynes, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Janine Otalora, José Luis Vargas, José Manuel del Río Virgen, Natalia Laflourcade, Omar Chaparro y muchos más.

Unos acusados de chayoteros, otros de “politiqueros”, ambiciosos vulgares, hipócritas, mentirosos, emisarios del pasado, fifís, machuchones, conservadores, reaccionarios, vendidos…

¿Su delito? haber criticado y combatido decisiones del presidente López Obrador.

Los presidentes del PAN, Marko Cortes, PRI; Alito Moreno, y PRD, Jesús Zambrano llegaron puntuales a la cita en el salón del Hilton, se subieron al estrado, delante de la galería, y lanzaron un mensaje común:

No a la campaña de odio, no al autoritarismo, no a la reforma electoral del Ejecutivo, no al país donde todo lo decida un solo hombre.

Sí a la defensa del INE, a los organismos autonómos y a una Reforma Electoral que incluya la segunda vuelta, elecciones primarias, y que regule las mañaneras en tiempos electorales, entre otras cosas.

El más rudo con AMLO fue el perredista Jesus Zambrano:

“Te lo digo de frente Andrés. Tú que tanto has manejado el discurso de Francisco I. Madero como apóstol de la democracia, te has convertido en un Porfirio Díaz o, peor aún, en el chacal Victoriano Huerta, al querer asesinar la democracia y las libertades.”

Alito Moreno se le fue encima al dirigente nacional de Morena: “Mario Delgado es un tipo irresponsable, desfasado de la realidad, delincuente electoral confeso. Se atreve a promover una consulta para enjuiciar a nuestros diputados llamándoles traidores a la patria, así como hacen los regímenes fascistas.

El panista Marko Cortés fue moderado con el presidente, pero duro con la realidad que vivimos.

“México no es una dictadura. México es una democracia y aunque el señor viva en Palacio, hay que recordarle que la voz de todos y todas las mexicanas debe ser escuchada, tomada en cuenta y respetada”.

Hace unos días platicábamos con el senador Germán Martínez sobre los riesgos que conlleva la polarización en México. El ex presidente del PAN coincidía en que una chispa y las cosas podrían salirse de los cauces legales. Pronunció incluso la palabra “magnicidio”.

A los tres líderes les preguntamos si no temen que estemos parados sobre un volcán y que en cualquier momento las cosas pudieran salirse de los cauces legales.

“Es muy dura tu pregunta –respondió Marko Cortés. El gobierno y el presidente López Obrador, todos los días buscan que el país se salga de los cauces legales. El protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, pero en los bueyes de mi compadre.

“Por si fuera poco buscan que los mexicanos nos confrontemos. Cuando la provocación de la violencia viene desde el gobierno, puede volverse peligroso e incontenible. Espero que por el bien de México, dejen de provocar odio y violencia. Eso puede terminar en (la pérdida) de vidas humanas.”

Alito Moreno: “Me preocupa y hago responsable a este gobierno intolerante e incapaz de generar diálogo y construir acuerdos, de cualquier tragedia que llegue a ocurrir por este discurso de odio y de división…”

Jesús Zambrano: “Hay un clima de descomposición política muy riesgoso para la convivencia democrática. Cualquier cosa, en algún momento, se puede presentar. No deseamos, de niguna manera, que eso pueda llegar a darse.”

