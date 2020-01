Los 40 mil muertos no son un show: Julián LeBarón (12:15 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de enero. Las muertes que se registran en México no son un show, enfatizó Julián LeBarón minutos antes de que iniciara la marcha por la verdad, la justicia y la paz.

“Nos ha dicho el Presidente ya dos veces que no nos va a recibir y que no se quiere prestar a un show, no creo que los que se murieron en Guanajuato ayer o antier se murieron para hacerle un show al Presidente, ni los 40 mil muertos se han muerto para hacerle un show”, señaló al arribar a la Estela de Luz.