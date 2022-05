Los 10 países más felices del mundo en el 2022 (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. ¿Qué es lo que te hace feliz? La felicidad es algo complicado de medir. Lo que a una persona le hace sonreír, puede que a otra le otorgue un sentimiento diferente, pero en general, el “ser feliz” se basa en aspectos como tener educación, alimento, salud, empleo, entre otros beneficios y oportunidades en la vida.

El Informe Mundial de la Felicidad 2022, un estudio que examina la conexión entre la felicidad y el desarrollo en más de 150 países, fue publicado y las naciones nórdicas siguen liderando los resultados, como ya se ha visto en años anteriores.

Este proyecto, que ya celebra su décimo aniversario, tiene como objetivo alentar a las autoridades a crear políticas que se preocupen por la felicidad de los ciudadanos. Para este año, prestaron atención en cómo los gobiernos han apoyado a los habitantes durante la pandemia.

¿Cómo calculan el nivel de felicidad en los países?

El Informe Mundial de la Felicidad, que se basa en gran medida en la encuesta mundial de Gallup, presta atención en emociones diarias específicas y se basa en tres indicadores principales de bienestar: evaluaciones de la vida, emociones positivas y emociones negativas.

Para sacar las evaluaciones de la vida se les pide a los encuestados que evalúen su vida actual utilizando una escalera mental (escalera de Cantril), de 0, siendo la peor vida, a 10, siendo la mejor vida posible.

En emociones positivas está el “promedio de las respuestas individuales de sí o no a tres preguntas sobre las emociones experimentadas o no el día anterior: risa, disfrute y aprender o hacer algo interesante”.

En las emociones negativas es también un promedio de “respuestas individuales de sí o no sobre tres emociones experimentadas el día anterior: preocupación, tristeza e ira”.

No todos los países son encuestados cada año. Para este 2022 se tomaron en cuenta 146 naciones. A continuación te presentamos el top 10 de los países más felices del mundo. México no figura ni en los 20 principales, ya que la tierra azteca está en la posición 46. Si no está tu país en la siguiente lista, encuentra su sitio aquí.

Los 10 países más felices del mundo en el 2022

1. Finlandia

2. Dinamarca

3. Islandia

4. Suiza

5. Países Bajos

6. Luxemburgo

7. Suecia

8. Noruega

9. Israel

10. Nueva Zelandia

Tras este top 10, se encuentran los siguientes países:

11. Austria

12. Australia

13. Irlanda

14. Alemania

15. Canadá

16. Estados Unidos

17. Reino Unido

18. Chequia (República Checa)

19. Bélgica

20. Francia

Información de:https://de10.com.mx/

