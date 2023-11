Loretta Ortiz se opone a AMLO: ministros no deben llegar por voto popular, dice (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz dijo en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que no está de acuerdo con la propuesta de que los miembros de la SCJN sean elegidos mediante el voto popular.

Al hablar sobre el tema de la elección de los ministros por el voto durante un seminario, la juzgadora defendió que el perfil que se necesita en la Suprema Corte no se logra mediante las urnas y lo relacionó con una discusión que tuvo sobre la pena de muerte con jueces en Estados Unidos.

“(…) y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervenientes de que no era responsable. En ese momento yo le pregunte ‘¿por qué emitió esa sentencia?’ Y fue clarito ‘es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial'”, relató Ortiz.

“Y eso es lo que no nos podemos permitir, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular“, sintetizó.

¿Por qué propuso AMLO que los ministros se eligieran por voto popular?

Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde mediados de este año que antes de irse enviará una reforma para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos mediante el voto popular.

“Antes de que yo termine voy a enviar, cuando menos, tres reformas hasta ahora -pero vienen otras sociales- la del poder judicial para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la constitución en la época de Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, precisó AMLO durante su conferencia matutina del 9 de mayo del 2023.

Estas declaraciones las pronunció luego de que la SCJN invalidara el Plan B en materia electoral, el cual pretendía realizar modificaciones a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se ha señalado que Loretta Ortiz es una de las ministras de la Suprema Corte más cercanas a AMLO, puesto que fue diputada del Partido del Trabajo (PT), así como una de las fundadoras de Morena.

Información de: https://www.radioformula.com.mx/

