Lorenzo Córdova pide que la consulta popular no sea pretexto para deslegitimar al INE (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de junio. Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), calificó de falso que se obstaculice la promoción de la consulta popular del 1 de agosto y advirtió sobre la posibilidad de que se tome de pretexto para deslegitimar al órgano electoral.

“Ojalá la consulta no sea vista por algunos actores políticos como un pretexto para deslegitimar a la Institución que más confianza tiene por parte de la ciudadanía en este país que es el INE, el INE le va a cumplir a la ciudadanía, a pesar de que hay intentos de descalificar su trabajo, así hemos trabajado lamentablemente y probablemente seguiremos trabajando así, pero es importante que las cosas se sepan porque hay muchas mentiras en el ambiente”, sostuvo el consejero en conferencia de prensa.

Lo anterior, sin mencionar nombres, pero en clara respuesta a lo dicho este domingo por el presidente de Morena, Mario Delgado, quien acusó al INE de obstaculizar la consulta popular conocida como “juicio para expresidentes”, por no difundirla desde este momento y esperar hasta el próximo 15 de julio.

“Ayer un ex diputado dijo que había sido el INE quien fijó esa fecha, eso es falso, lo fijó el Congreso de la Unión y el INE siempre ha respetado la Constitución y hoy estamos impedidos para desplegar los esfuerzos de convocatoria de difusión de la consulta popular hasta que la convocatoria no entre en vigor y no entra en vigor sino hasta el 15 de julio”.

En este sentido el consejero presidente, quien la noche de este domingo publicó un video mensaje aclarando el tema, señaló que la consulta ciudadana se llevará a cabo “y se los digo de una vez, va a ser el mejor el mejor ejercicio de participación que hayamos tenido en nuestra historia, el mejor, porque lo está organizando el INE.”

Recordó que fueron ambas Cámaras de Diputados y Senadores, las que en principio aprobaron que la convocatoria iniciará a partir de su publicación el Diario Oficial de la Federación y después mediante un decreto recularon para que fuera a partir del 15 de julio de este año, porque de lo contrario impedían la propaganda gubernamental.

El consejero reprochó nuevamente que la Cámara de Diputados y al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, no aprobaran la ampliación presupuestal por mil 499 millones 392 mil pesos que solicitó el instituto para realizar la consulta, pero recalcó que, a pesar de ello, se realizará con los altos estándares de calidad, seguridad y certeza que caracterizan al INE.

Con un presupuesto de más de 500 millones de pesos de recortes, cancelaciones de proyectos y eficiencia presupuestal, se realizará la consulta, sostuvo el consejero presidente.

“Gracias a una serie de previsiones, porque desde el año pasado sabíamos que podíamos encontrarnos en ese escenario y los remanentes del año pasado se utilizaron para adelantar gastos de este proceso electoral, adelantamos pagos a Talleres Gráficos de México, segundo, gracias a políticas de austeridad importantísimas que generaron recursos, ahorros que en esta ocasión en lugar de entregárselos a la Secretaría de Hacienda como siempre ha ocurrido, se van a destinar a la consulta”, detalló Córdova.

Subrayó que para la consulta se instalarán 57 mil mesas receptoras a lo largo de las 5 circunscripciones del país y aclaró que no les es posible instalar las 104 mil que tenía previstas, debido a la falta de recursos.

Ayer, Mario Delgado, reclamó al INE el “reducido” número de mesas de recepción que instalará e insistió en su acusación de que el órgano electoral busca obstaculizar la consulta, en este contexto reiteró la necesidad de renovarlo.

“El INE hubiera querido poner más casillas, no se nos permitió, para qué, para que los ciudadanos no tuvieran que ir tan lejos a los centros de votación”, señaló la autoridad electoral.

El Heraldo de México

