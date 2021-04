Lorenzo Córdova asegura que el INE no se dejará amedrentar por nadie: VIDEO (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de abril. Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, aseguró que el Instituto no se va a dejar amedrentar por ningún actor político ni tampoco va a entrar en polémica, pero advirtió que no dejarán pasar violaciones ni falsas acusaciones, aseguró en entrevista con Adela Micha en Me lo Dijo Adela.

Córdova aseguró que este 6 de junio levantarán la mano a los ganadores del voto popular y no entrarán en polémica. Dijo que en la jornada electoral estará el voto libre garantizado para que los ciudadanos opten por su decisión política y además estén libre de posibles contagios por el coronavirus.

El consejero presidente recalcó que el INE garantizará su papel de imparcialidad con las condiciones de equidad y no enganchandose con declaraciones de actores políticos quienes dijo, hay algunos que quieren provocar al mismo Instituto, “no se va a bronquear a nadie”, sentenció, pero señaló que tampoco dejará pasar violaciones a la ley y a acusaciones falsas.

Al respecto, indicó que en las elecciones suele haber mucha estridencia por el poder público, lo que lleva a recibir amenazas francas y abiertas con el propósito de que falle el INE. Lorenzo Córdova aseguró que el día después de la elección, México seguirá siendo la casa común de todos, por lo que se necesita el trabajo en conjunto para afrontar los grandes problemas sociales, de desigualdad, corrupción e inseguridad que existe.

Finalmente, el consejero presidente del INE se sintió amenazado por Félix Salgado Macedonio quien llevó un féretro con su nombre, a lo que Córdova se sintió intimidado pero no por ello dejará de hacer cumplir la ley, enfatizó.

