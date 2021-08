López Obrador reta a la oposición a que se una para echarlo el próximo año (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de agosto. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que la revocación de mandato de marzo próximo será una gran oportunidad para que los opositores a su Gobierno convenzan al pueblo para que logre dejar la Presidencia.

El mandatario mexicano detalló que será a través de la democracia y no por la violencia la vía por la que el pueblo decidirá si se queda o no en la Presidencia.

“Viene la revocación de mandato en marzo y va ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse, como lo hicieron en junio que no quería que contáramos con la mayoría en el congreso y se juntaron todos”, refirió.

Los principales partidos de la oposición ya se unieron en una inédita coalición en las elecciones intermedias del pasado junio, aunque el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) retuvo junto a sus aliados la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.

Ahora viene otro desafío, que se vuelven a agrupar (opositores), para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya, es la revocación del mandato. Esto es la democracia, no hace falta la violencia, de manera pacífica y por la vía democrática el pueblo va a decidir si me quedó o me voy en marzo”, explicó.

López Obrador afirmó que, en la democracia, es el pueblo el que manda no los potentados, por lo que ejercicios como la consulta popular y la revocación de mandato “son ejercicios de gran trascendencia.

“Esto nos hacía falta, porque por eso se llegó a los extremoso de corrupción que se padeció en México durante siglos porque los gobernantes eran intocables, todopoderosos”, expuso.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),Lorenzo Córdova aseguró que realizar la revocación de mandato aún está en duda, toda vez que el Congreso de la Unión no ha cumplido con expedir la Ley de Revocación de Mandato.

Lorenzo Córdova dijo que a pesar de que no haya ley, el INE cumplirá con emitir los lineamientos para el ejercicio, además de plantear el costo de la realización en la petición de su presupuesto para 2022.

Hoy no hay condiciones legales todavía, no hay condiciones presupuestales y habrá que ver si se generan para que ese ejercicio, si se llega a realizar, sea un ejercicio con todas las garantías y certezas que se exige al trabajo que deberá realizar el INE en su caso”, insistió.

Información de: López-Dóriga Digital

