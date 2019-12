López Obrador “mandó al carajo” a dirigentes sindicales petroleros (20:15 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de diciembre. Tras su visita técnica al Complejo Termoeléctrico Manzanillo, Colima “General Manuel Álvarez Moreno” el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ante trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que “mandó al carajo” a líderes sindicales petroleros.

Reveló que tomó esa decisión, pues cuando llegó al gobierno, dichos dirigentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) le propusieron seguir con sus beneficios a cambio de aumentar la edad de jubilación de los trabajadores, como sucedió con los empleados del sector eléctrico.

“Les voy a contar algo sobre esto. Este cambio lo hicieron como hace dos o tres años, tienen tache los dirigentes. Ahora vino la revisión del contrato -nos tocó a nosotros- el de los petroleros. Me mandaron a decir los dirigentes, porque querían quedarse ellos con sus privilegios, me mandaron a decir que estaban dispuestos a aceptar que aumentara la edad de jubilación para los trabajadores petroleros. Y los mandé al carajo, lo que se hizo fue quitar los privilegios para los dirigentes, no aumentar los años de trabajo para la jubilación”, afirmó.

López Obrador narró el suceso ante los trabajadores electricistas que, según explicó, se acercaron para exponerle las afectaciones que tienen por el aumento de la edad de la jubilación. A los integrantes de la CFE les prometió revisar su caso, pero pidió que no se entendiera que solo fue culpa de los lideres sindicales.

“No quiero que se entienda que todo fue culpa de los dirigentes, es que había muchas presiones, los tenían bien apergollados, y ahora hay libertad sindical, democracia sindical. Tenemos que ponernos de acuerdo, trabajadores y dirigentes, los representantes de los trabajadores”, enfatizó el Ejecutivo federal.

