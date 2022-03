López Obrador llega en 40 minutos al AIFA desde Palacio Nacional (07:45 h)

Oaxaca de Juárez,21 de marzo. Tal y como lo adelantó en días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó en menos de una hora al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde Palacio Nacional.

El primer mandatario salió a las 5:05 h de Palacio Nacional a bordo de una camioneta negra.

Cuarenta y tres minutos después llegó a las inmediaciones del AIFA, si bien ingresó a la Base Aérea Militar no. 1 de Santa Lucía para sostener la reunión de seguridad con su gabinete.

El pasado 16 de marzo el presidente López Obrador informó que este lunes asistiría a la inauguración de la nueva terminal aérea, acto que iniciará a las 11:00 h después de su conferencia matutina.

Ante las críticas de que para llegar al AIFA desde la Ciudad de México hay mucho tráfico, el primer mandatario aseguró que se haría menos de una hora desde Palacio Nacional.

Les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, media hora, 40 minutos, porque, o 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana. No, a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00, o sea, que estar a las 6 allá”, dijo.