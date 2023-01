López Obrador dice que no confía en ministros de la Corte (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves 26 de enero que no confía en los ministros de la Suprema Corte de Justicia Nación y les recriminó que no estén interesados en reformar al Poder Judicial, como él lo ha propuesto.

Dijo que los ministros no han impedido que haya casos en que no se aplica sentencia después de varios años o se excarcele a delincuentes confesos, o se otorgue la prisión domiciliaria sin justificación.

“¿Tiene confianza en los ministros? No. Quizás algunos, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, aquí lo estamos viendo, lo que predomina, lo que impera es que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia”, destacó el presidente.