López Obrador desacredita versión de crematorio; “sé a qué huele la muerte”, revira madre buscadora: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de mayo. Apenas se abrió la investigación sobre el hallazgo de un crematorio clandestino en la CDMX, y ya el presidente López Obrador y su candidata a sucederlo, Claudia Sheinbaum, habían puesto en entredicho la versión de Cecilia Flores, titular del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, autora del descubrimiento.

Les bastó saber que los titulares de las dos credenciales encontradas en las inmediaciones de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa –una de elector, otra escolar— fueron localizados con vida. Pasaron las horas. Al caer la noche, Ulises Lara, encargado de despacho en la Fiscalía capitalina, aseguró que los restos encontrados no son de humanos, sino de animales.

Cecilia Flores, sin embargo, sostiene haber localizado en el lugar restos que reportó como humanos, fosas clandestinas, identificaciones, libretas de niños, ropa…

“He encontrado más de dos mil 700 cuerpos (a lo largo de su vida). Sé a qué huele la muerte y cómo se acarician los huesos que se vuelven cenizas de quien un día respiró. No necesitamos que estudien los huesos de perros, gatos y lagartijas atoradas en un barranco que tiene 100 metros de profundidad”, escribió en su cuenta de la red X.

* López Obrador desacreditó la versión. “No tenemos información. Hay que tener mucho cuidado. Hay un dicho por mi tierra, según el cual, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”.

Buscamos a Flores para que nos diera una reacción sobre las declaraciones del Presidente. “Cada vez que habla, sale a relucir su falta de sensibilidad”, nos dijo. “El hallazgo de los crematorios —añadió— refleja la inseguridad con la que vivimos en el país, pero las autoridades no quieren reconocerlo”.

En la misma sintonía que López Obrador está Claudia Sheinbaum. Desde Zihuatanejo, Guerrero, donde se encuentra de gira, literalmente descartó la existencia del crematorio y, de paso, criticó a la prensa. “Lo que más llama la atención es que los medios de comunicación el día de hoy lo toman como cierto, a partir de dos credenciales de elector. Que se haga la investigación y que se revise, pero tomen ustedes sus propias conclusiones”.

La postura de Sheinbaum nos llevó a preguntarle a Cecy Flores qué va a pasar con el tema de los desaparecidos, si Claudia gana la elección presidencial. Respondió: “Vamos a estar igual o peor de como estamos. Pensamos que por ser mujer iba a tener más sensibilidad en el tema, pero ya vio lo que dijo. Está desmintiendo lo que estamos haciendo.

—¿Ha buscado a Claudia Sheinbaum?, insistimos.

— ¿Para qué? Ella, en la postulación, no se preocupó por hacer contacto con las madres buscadoras. ¿Para qué si desde ahorita está demostrando la apatía que siente por el tema de los desaparecidos?

* Lo dijo un candidato a diputado local en Sinaloa que no es de Morena, sino de la coalición PAN, PRI y PRD: Luis de la Rocha. El hombre agradeció a la delincuencia organizada que su estado no esté tan mal en materia de seguridad.

Lo dijo así: “No hay una capital en el país que no esté tomada por la delincuencia organizada. Doy gracias a Dios que en Sinaloa, gracias a la delincuencia organizada, no estamos tan mal, no gracias a la policía del estado ni a la Guardia Nacional ni a las policías municipales.

— ¿O sea que nos está cuidando la delincuencia organizada?, le preguntaron.

— Así es. Si no estaríamos en otras condiciones. Nomás voltea a Michoacán, voltea a ver la confrontación que traen en Guerrero. Aquí gracias a Dios, vamos a decirlo como es, desde que Andrés Manuel tiene un cuidado enorme por abrazarlos, vamos muy bien en la parte de seguridad.

“Sin embargo, no puedes poner en manos de la delincuencia organizada la seguridad. Es facultad severa de la autoridad”, puntualizó.

* López Obrador vs. los científicos. Esa ha sido la tónica en lo que va del agonizante sexenio. El Presidente llegó a declarar públicamente que antes se les pagaban lujos y lo único que hacían era coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos. Parece que, al menos en ese rubro, Claudia Sheinbaum, si llega a la Presidencia, va a corregir el rumbo. Ayer se reunió con más de 500 académicos y científicos de cerca de 40 instituciones en la Antigua Escuela de Medicina. “La educación debe seguir siendo la gran transformadora de nuestra sociedad”, les dijo. No sólo eso, prometio apoyo a la ciencia, la tecnología y a la innovación. El doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los Diálogos por la Transformación, resumió así los objetivos de Sheinbaum: “Quiere ciencia libre, ciencia crítica, ciencia de calidad, ciencia comprometida con la verdad”.

