Logran con bloqueo carretero atención a incendio forestal en Santiago Lachiguiri ; Jara culpa a redes sociales de información falsa (14:35 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 15 de abril. Luego de permanecer por un día y medio bloqueando la carretera Panamericana en el distribuidor vial conocido como “El Caracol” que comunica Oaxaca con el Istmo, habitantes y autoridades de Santiago Lachiguiri, retornaron a su comunidad a continuar sofocando el incendio forestal con la ayuda de personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y más cuadrillas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

El síndico municipal de esta comunidad, Cleydi Vinicio Orozco, comentó vía telefónica que convocarán al pueblo a una asamblea en el domo del Palacio Municipal para exponer la situación y el resultado del bloqueo.

Aunque no dio mayores detalles de posibles acuerdos con el Gobierno del Estado, solo destacó que personal del Ejército Mexicano se sumó a la ayuda.

Cabe recordar que los pobladores requerían del servicio aéreo para poder combatir el incendio en el cerro las flores que a su paso ha acabado con flora y fauna de sierra Mixe.

Para ello la Comisión Nacional Forestal envió una cuadrilla para sumarse a los trabajos, sin embargo, para los habitantes que subieron al cerro, consideraron que una sola cuadrilla no era suficiente.

Por su parte el gobernador en su conferencia mañanera, manifestó que en este caso como en San Lucas Quiaviní, “se han dicho muchas mentiras de que no está la Coesfo de que no está Conafor, que no estamos ya vieron las fotografías, desde el viernes han estado presente nuestros brigadistas, por lo que no se justifica los bloqueos en el puente El Caracol, no tiene ningún sentido el bloqueo”.

“Lamentamos una vez más que el incendio haya sido provocado por la rosa tumba y quema de nuestros agricultores y hoy hay mucho viento y hay mucho combustible y claro que eso genera de estos incendios, hoy ratificamos que el 95% de los incendios han sido provocados por el ser humano por la agricultura porque están quemando sus pastizales o los arbustos”, expresó Jara Cruz.

El gobernador culpó a las redes sociales de manejar información falsa, “es muy lamentable que ahora en Oaxaca se presenten muchos incendios y claro una gran irresponsabilidad que en las redes sociales estén diciéndonos que no estamos trabajando”.

Anunció que la próxima semana van a presentar unos 5 minutos de esas redes sociales que solamente dicen puras mentiras o fake news como el caso de lo que decían del secretario de Finanzas o sea pura mentira no la guerra sucia.