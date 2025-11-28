Logra Sección XXII acuerdos parciales en la mesa de diálogo tripartita (10:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez,28 de noviembre. Con avances parciales concluyó la mesa de diálogo tripartita entre la Sección 22 y los Gobiernos federal y estatal tras 16 horas de negociación.

La lideresa sindical manifestó que los acuerdos alcanzados con las autoridades estatales y federales no significan respuestas contundentes a las demandas del magisterio oaxaqueño.

En entrevista a la salida del complejo de Ciudad Administrativa, Pérez Martínez, señaló que la gremial continuará en la demanda de la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, así como la reforma educativa Peña Nieto-AMLO.

Luego de concluir la mesa tripartita se firmaron acuerdos que dijo estarán pendientes a que las autoridades las cumplan.

De igual manera, explicó que estos minutas signados las bajarán a las bases mediante asamblea regionales.

Con respecto al paro nacional indefinido se consensará en la próxima asamblea representativa con los dirigentes de todas las secciones sindicales que integran la CNTE, misma que será en los primeros días del próximo año.

