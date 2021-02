Logra Fiscalía prisión preventiva contra 17 probables delincuentes que operaban en Santo Domingo Tehuantepec (22:45 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentó ante el Juzgado de Control a 17 personas señaladas como probables responsables del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, quienes fueron detenidas en flagrancia en Santo Domingo Tehuantepec, región del Istmo.

El grupo de personas fue detenido en flagrancia el pasado 23 de febrero de 2021 y trasladado a la comandancia municipal de Santo Domingo Tehuantepec para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, ante los hechos violentos registrados un día después -24 de febrero- fueron trasladados a las comandancias de Salina Cruz y Ciudad Ixtepec, para ser presentados posteriormente ante el Juez en turno.

Se trata de 12 hombre identificados como C. H. J., o C. M. H. J.; J. E. L. C., o J. M. B. C.; C. S. R., o C. S. R. R.; O. Z. R.; J. G. M. L.; M. A. R. G.; J. G. A. G.; V. H. V.; A. R. R.; J. E. L. B.; L. E. C. A. y J. I. M. R., así como las mujeres identificadas como M. L. R. R.; Z. S. P. V.; A. P. T.; A. G. P. H. e I. T. M., o I. M. T., quienes fueron imputados por el delito antes mencionado.

De acuerdo con la carpeta de investigación 6163/FIST/TEHUANTEPEC/2021, el 23 de febrero de 2021, aproximadamente a las 02:15 horas, corporaciones policiacas fueron alertadas de que un grupo de pobladores había retenido a unas personas en un domicilio ubicado en inmediaciones de la colonia José López Portillo del referido municipio.

Posteriormente, Agentes Estatales de Investigación se trasladaron al lugar de los hechos y detuvieron a los imputados, a quienes les aseguraron diferentes dosis de droga con características de marihuana y cristal.

Al ser llevados a audiencia, los imputados se acogieron a la duplicidad del término constitucional, mismo que fenece el próximo 1 de marzo, quedando en tanto en prisión preventiva de manera provisional.

