Logra Fiscalía sentencias de 60 años de prisión contra 2 homicidas (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de diciembre.La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró sentenciar a dos homicidas con 60 años de prisión cada uno, así como el pago de una multa conjunta de 880 mil pesos por haber privado de la vida a E. R. C. y L. R. R., cometido en la comunidad La Concepción, municipio de Santa María Temaxcaltepec, Distrito de Juquila, región de la Costa.

De acuerdo con la causa penal 54/2018, el 24 de febrero de 2018, los imputados A. H. C. o A. H. C., alias “El Beto del Tigre” y O. A. M. M., -acompañados con otras personas- allanaron el domicilio de las víctimas ubicado en la ranchería Las Delicias, comunidad de La Concepción, privando de la vida a E. R. C. y a su padre L. R. R. con disparos de arma de fuego.

Ante estos hechos violentos, la Institución de procuración de justicia dio inicio a las investigaciones correspondientes y a través de su Vicefiscalía Regional de la Costa, del Instituto de Servicios Periciales y Agentes Estatales de Investigación, se logró identificar, aprehender y presentar ante la autoridad a los responsables.

En audiencia de debate realizada el 10 de diciembre de 2019, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra los dos homicidas, así como el pago de más de 880 mil pesos por concepto de reparación de daño.

La Fiscalía General refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atentan contra la integridad de la ciudadanía, aplicando todo el peso de la ley en su contra. ¡Estamos cumpliendo!

