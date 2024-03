Logra Fiscalía de Oaxaca imputación por Homicidio Culposo por muerte de cinco personas ocurrido durante incendio de San Lucas Quiaviní (22:00

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. La Fiscalía Gene ral del Estado de Oaxaca (FGEO) llevó ante el Juez a V. M. C., audiencia en la que se calificó como legal la detención del imputado y se le comunicó la imputación por el delito de Homicidio Culposo en agravio de cinco personas que perdieron la vida cuando participaban en las labores para sofocar un incendio suscitado en San Lucas Quiaviní.

Los hechos ocurrieron el 26 de febrero, cuando el fuego se propagó por el cerro de Quiaviní, conflagración que se prolongó hasta el 29 de febrero de 2024, cuando finalmente quedó sofocado gracias al trabajo conjunto de la población civil con autoridades del gobierno Estatal.

De acuerdo con el resultado de las investigaciones preliminares de la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía de Valles Centrales, el incidente podría haberse generado cuando aplicaban la técnica de roza, tumba y quema en el paraje conocido como Nesio Nii Guiavnii, sitio que se ha identificado como el punto de partida de donde se propagó el fuego.

A partir del resultado de los trabajos ministeriales encabezados por la FGEO, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente que se ejecutó en contra de una persona del sexo masculino identificada por las iniciales V. M. C., quien fue presentado ante el Juez de Control quien calificó como legal la detención y comunicó la imputación por el delito de Homicidio Culposo en agravio de cinco hombres: R. A. M., P. C., F. G. L., C. D. y J. H. L., derivado de lo cual se dictó la medida de prisión preventiva justificada provisional.

La Fiscalía de Oaxaca refrenda su compromiso para entregar resultados expeditos y con estricto apego a derecho respecto a los delitos de impacto social, para establecer la verdad jurídica de los hechos y que las víctimas directas e indirectas tengan pleno acceso a la justicia.

