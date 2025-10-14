Localizan un cuerpo empaquetado en la colonia Jardín (10:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Un cuerpo empaquetado fue localizado esta mañana en la calle Colorines de la colonia Jardín al poniente de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Los vecinos dieron aviso a las autoridades sobre una de paquetería que despedía olores fétidos a media calle.

Al responder al llamado elementos de la Policía Municipal confirmaron que en el interior de la caja había un cuerpo humano.

El cuerpo de la víctima se encontraba empaquetado sobre una calle de terracería de ese asentamiento humano y hasta el momento se desconocen sus generales y si es hombre o mujer.

Los uniformados acordonaron la zona para dar paso al personal multidisciplinario de la Fiscalía del estado quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Información en desarrollo…

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir