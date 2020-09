Localizan cuerpo sin vida del médico Jovani Ramírez, reportado desaparecido desde el 31 de agosto en Jamiltepec (10:20 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. Tras estar desaparecido durante 5 días, esta mañana reportaron la localización del cuerpo sin vida del médico Jovani Ramírez Carbajal, según reportes de autoridades de la Costa oaxaqueña.

El doctor fue reportado como desaparecido desde el pasado 31 de agosto al salir del hospital rural 35 del IMSS en Santiago Jamiltepec, donde laboraba.

Salvador Carbajal Ávila redactó en su cuenta personal en redes sociales “Hoy, un miembro más de la familia se despide, desafortunadamente no era su hora.. Hablo de mi primo Jovani Ramírez Carbajal, quien ya no se encuentra entre nosotros.. primo, te vas dejando un gran vacío en el corazón de cada uno de nosotros, toda tu familia se encuentra devastada por tu partida.. Pero nos queda claro que fuiste una gran persona, compañero, hermano, amigo y un gran familiar con el que todos podíamos contar…primo fuiste alguien querido y amado por toda tu familia y amigos..te vas tan repentinamente que no podemos asimilar todo esto, solo espero que ahora te encuentres mucho mejor, allá arriba… No tengo palabras para describir esta tristeza, solo me queda decirte adiós primo, nos volveremos a encontrar en la otra vida”.

Hasta el momento se ignoran las causas de la muerte del joven médico de 33 años de edad, hay incertidumbre pues las autoridades competentes guardan silencio en torno al caso, generando expresiones de dolor y reclamos de justicia.

Según la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas, Ramírez Carbajal, vestía una camisa crema con puntos color negro, bata blanca con el logotipo del MSS, pantalón negro, zapatos café.

El comunicado refiere que el médico es de complexión delgada y mide aproximadamente 1.65 metros, tez morena clara, cara ovalada, cejas semipobladas, nariz mediana y ojos color café oscuro.

