Localizan cuerpo sin vida de una mujer en situación de calle debajo del puente Valerio Trujano (10:25 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez. 19 de octubre. Esta mañana fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en situación de calle debajo del puente Valerio Trujano en riberas del río Atoyac.

Luego de solicitar apoyo a través del número de emergencia 911 autoridades policíacas arribaron al lugar para constatar los hechos, quienes informaron que se trata de una persona del sexo femenino.

Se ignora las condiciones en que se dió el deceso de la mujer quien aparentemente podría haber muerto por las condiciones climatológicas durante la noche.

En la zona se observa un plástico con el cual se cubrían de las inclemencias del tiempo junto con otras personas en las mismas condiciones.

A través de redes sociales comentaron que se dio el aviso desde las 4 de la mañana pero no acudieron al lugar, “como no es alguien importante para ellos no hicieron caso un señor indigente llegó a la central camionera a pedir el apoyo y se dió aviso a la municipal y esta es la hora que tristemente fueron a recoger el cuerpo”, escribieron.

Serán las autoridades de la Fiscalía General de Justicia quienes luego de las investigaciones y práctica de la necropsia de ley den a conocer los resultados del fallecimiento.

———