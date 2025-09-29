Localizan a menor reportada como desaparecida, presenta disparo de arma de fuego y signos de violencia (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Tras ser reportada como desaparecida en la agencia municipal de San Martín Mexicapam perteneciente a la capital oaxaqueña, esta mañana, fue localizada la menor identificada con las iniciales de A.G.A.M., de 16 años de edad, con impactos de bala en el tórax y visibles huellas de violencia.

El hallazgo de la menor se dio a la orilla de la carretera que comunica a Zaachila con Santa Inés del Monte en inmediaciones del paraje “La Lobera” en jurisdicción de la última población.

Los hechos se dieron alrededor de las 8 de la mañana por lo que fueron alertadas a las autoridades mediante una llamada de emergencia quienes se dieron a la tarea de acudir al lugar percatandose de la presencia del cuerpo de la menor con visibles muellas de violencia en el cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar e inmediatamente auxiliaron a la adolesxcente A.G.A.M., de 16 años de edad y la trasladaron al hospital general Aurelio Valdivieso, para su atención médica.

Su condición de salud fue reportada por los médicos que la atendieron como delicada.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), inició las investigaciones con perspectiva de género luego tras la localización de la adolescente quien presenta disparos de arma de fuego además de signos de violencia.

Tras recibir el reporte, este 29 de septiembre de 2025, la FGEO desplegó un equipo multidisciplinario para realizar los trabajos ministeriales y periciales en el lugar de los hechos, mientras que la víctima fue auxiliada y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

En tanto que, las investigaciones iniciales con perspectiva de género y las primeras labores en ciencia forense buscan establecer la forma en que sucedieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca está comprometida con realizar investigaciones especializadas y con perspectiva de género en los casos de delitos cometidos contra mujeres, por lo que sigue con las labores ministeriales correspondientes en torno a este caso.

