Lo que debe tener tu CV para que los reclutadores te elijan (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de mayo.vBuscar trabajo no es una labor sencilla, pues no solo se trata de encontrar una vacante que se ajuste a lo que se quiere, sino que hay que trabajar en hacerse notar, porque no importa si se tiene mucha experiencia o conocimientos, si desde el envío del curriculum vitae (CV), éste no está bien realizado, la oportunidad de ser contratado se vuelve nula.

El Project Management Institute (PMI), asociación enfocada en la gestión de proyectos, explica que más del 90% de las empresas utilizan sistemas de seguimiento de candidatos o ATS (Applicant Tracking System), los cuales analizan los CV son solo escanearlos para determinar a los candidatos que mejor se ajustan a la vacante.

De esta manera, el reclutador determina si el perfil del candidato puede ser una buena opción para la vacante. Para tener una calificación ATS alta lo mejor será utilizar las mismas palabras claves que en la descripción del puesto al transmitir la experiencia.

También es muy importante revisar que éste no contenga faltas de ortografía y que el diseño llame la atención visualmente.

Lo básico

Para redactar el CV, se debe pensar en un diseño de una sola hoja, máximo dos si se tiene una larga trayectoria. Asimismo, se debe tener cuidado con los siguientes datos:

Nombre completo Lugar de residencia: se puede poner solo la delegación o municipio. Número de teléfono: en caso de estar aplicando a una vacante extranjera, es importante especificar la clave lada. Dirección de correo electrónico Perfil de LinkedIn: si es representativo y está actualizado. Perfil personal: una breve y consistente presentación de sí mismo. En dos o tres oraciones, explicar quién es, en qué es experto o pretende focalizarse, qué está buscando y cuáles son sus ambiciones. Experiencia laboral: describir los trabajos y/o la experiencia laboral que ya ha tenido. Explicación breve de sus tareas, responsabilidades y resaltar los logros, ya que, además suele ser una pregunta recurrente en las entrevistas de trabajo. Educación y calificaciones: se debe comenzar por los estudios finalizados o a punto de finalizar. Si es relevante para el trabajo que se solicita, también agregar habilidades específicas aprendidas, proyectos realizados y su rol y logros específicos. Idiomas: es recomendable especificar el nivel que se tiene: como básico, intermedio, avanzado.

Recuerda que tu CV debe estar personalizado, es decir, crearlo con base en la vacante a solicitar, no envíes el mismo formato a todas las vacantes que veas. En promedio, un reclutador recibe alrededor de 250 CV para una vacante profesional, de los cuales cuatro o seis serán contactados.

“Por ello, es importante leer con atención los requerimientos de cada vacante a la que se está aplicando y ajustar el CV de tal manera que se destaquen las habilidades o conocimientos que se están solicitando en el puesto”.

De igual manera, resalta tus habilidades blandas, esas que satisfagan las demandas actuales y futuras del mercado, y que la empresa a la que te postulas está buscando.

