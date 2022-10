Lo de Llamas no es una ejecución más: Ricardo Monreal (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. La ejecución de Salvador Llamas Urbina, consejero de Morena y funcionario municipal en Puerto Vallarta, es un nuevo acontecimiento que obliga a revisar la estrategia de seguridad del Gobierno, consideró el coordinador de los senadores de ese partido, Ricardo Monreal.

Indicó que junto con los acontecimientos de los últimos días, sobre la consecución de masacres en diferentes puntos del país, se demuestra que el crimen organizado ya no respeta límites.

Mencionó que conoció a Salvador Llamas, porque era de Zacatecas, por lo que lamentó su deceso, especialmente por su esposa e hijos.

Remarcó que se debe aclarar lo sucedido, porque no se puede acusar a Llamas de un vínculo con el crimen sin que haya una investigación.

“Los hechos suscitados en Guadalajara nos hacen pensar y establecer que es urgente revisar la estrategia de seguridad pública que se aplica en el país.

“No se puede dejar pasar o pensarse que sea solo un hecho más, porque al sumar los últimos acontecimientos, nos hacen obligatoriamente pensar en la necesidad de revisar la estrategia de seguridad pública, sin que se quiera sacar u obtener beneficios políticos y actuar partidariamente”, declaró en entrevista.

Monreal expuso que los criminales están actuando cada vez con menos escrúpulos y recato, dado que la ejecución se dio a la luz del día y en un lugar público.

“Se necesita que con rapidez se frente esta ola, que cada vez es más abierta, cada vez es más directa, que cada vez es más frontal, no tienen escrúpulos ni recato alguno en la delincuencia organizada.

“Por la forma en que se actuó y la forma en que fue abierta la ejecución, dado que se conocían, según los primeros indicios, y había elementos de seguridad privadas de ellos, nos hacen pensar que en Jalisco y en todas partes, la delincuencia organizada está rebasando cualquier otro escenario”, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Agregó que no se trata solo del estado de Jalisco, sino de todo el país.

Consideró que los Poderes de la Unión deberían actuar con contundencia frente a dicho clima de inseguridad, que genera temor, zozobra y que puede provocar mayor desconfianza en el país.

También mencionó la posible vinculación de Llamas con el crimen organizado es algo que tiene que aclarar el ministerio público.

-¿Es un llamado de atención para Morena, sobre sus militantes y con quiénes se relacionan?, se le preguntó.

“Es un llamado de atención para todos, no es Morena el único que tiene este problema, lo hay en el PAN, del PRI, porque el crimen organizado tiene tentáculos por todos lados y mientras no se tenga una indagatoria y un resultado, no se puede responsabilizar a nadie, todos tienen derecho al principio de presunción de inocencia. “No sabemos lo sucedido y sí tenemos que saber qué pasó. Todos los partidos tienen que ser cuidadosos pero no solo Morena”, sostuvo.

Información de:www.reforma.com

