Lluvias, tormentas y posibles granizadas se esperan para este domingo en Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, se esperan lluvias de intensidad variable en mayor parte del territorio oaxaqueño, incluso en algunas regiones del oriente, es probable que desde primeras horas se presenten lloviznas y nieblas densas.

Por la tarde se esperan nubes de tormentas, que pueden desarrollar fuertes aguaceros, rachas de viento y actividad eléctrica, no se descarta área de granizo aislado después del máximo calentamiento.

Todas estas condiciones son ocasionadas por la onda tropical número 25 que seguirá transitando sobre el sur y sureste de México, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas permanecerán en la escala de calor y las mínimas frescas por la mañana, especialmente en zonas serranas.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 21 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

