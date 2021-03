Lluvia de memes tras caída de Instagram y WhatsApp (12:10 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. La mañana de este viernes se registró la caída de las redes sociales Instagram y WhatsApp.

De acuerdo con el sitio DownDetector, hay múltiples reportes de Whatsapp en todo el mundo, incluyendo en México.

El sitio Is It Down Right Now señala que la red social Instagram también presentó fallas a sus usuarios.

Usuarios de redes sociales respondieron rápidamente a la caída de WhatsApp, Instagram a través de memes.

Hasta el momento en el sitio de reportes DownDetector, no detalla reportes significativos y por el momento la empresa de Facebook no ha comunicado nada al respecto.

Información de:www.pacozea.com

Compartir