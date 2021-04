Llevarán Laura Vignon y Verónica López Rivera la voz de los capitalinos al Congreso (15:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. Con el respaldo de más de 20 años de trabajo en agencias, colonias y barrios de la capital oaxaqueña, la aspirante a diputada local por el distrito 14 Oaxaca Sur, Laura Vignon Carreño, se comprometió a caminar y llevar la voz de los ciudadanos al Congreso dando respuestas a favor de la gente.

“Quiero ser la voz de los ciudadanos en el Congreso para emitir iniciativas enfocadas a realidades, no ocurrencias, no temas que únicamente hablen de obesidades sin que haya de fondo un trabajo, sino que las iniciativas vayan orientadas en forma directa a hacia los sectores tomando en cuenta que tiene que haber un beneficio, señaló la candidata.

La abanderada de la coalición “Va por Oaxaca”, que integra los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, se comprometió también a que todos los municipios tengan en tiempo y forma su ley de ingresos y que los presupuestos sean justos, orientadas a las necesidades de la gente, y que sean aplicadas de manera transparente en beneficio a quienes están destinados.

Vignon Carreño, señaló que trabajará de la mano de los ciudadanos, siempre con una política de puertas abiertas, para escuchar y convertir las necesidades de la gente en respuestas como lo ha hecho en los cargos que ha estado en donde ha entregado buenas cuentas.

La priista expresó que más que cumplir con una política de cuotas o de género, como sucede en la actual Legislatura, en su caso, cuenta con una trayectoria y experiencia legislativa y como funcionaria pública, ha dado buenos resultados y buenas cuentas, por ello, impulsará iniciativas sobre seguridad, transparencia y anticorrupción y haciéndolos más eficientes para que no existan lagunas en su aplicación.

En el tema de seguridad hacia las mujeres, la abanderada priista manifestó que no se puede seguir permitiendo que siga la violencia hacia las mujeres, quienes la viven desde el seno familiar, en sus trabajos, y en la calle, por lo que estará atenta junto con sus demás compañeras legisladoras, atender este tema desde la educación en casa inculcar a los menores que este tipo de comportamiento no debe permitirse, para ello hizo un llamado a la ciudadanía para que los apoyen con su voto el próximo 6 de junio para hacer realidad estas propuestas y otras que estarán recogiendo durante el recorrido durante la campaña.

Por su parte, la candidata del distrito 24 Oaxaca Norte, Verónica Delia López Rivera, abundó que en este caso tendrán que generar las condiciones para que las mujeres sean escuchadas, “desde el Congreso generaremos las condiciones e iniciativas y leyes que refuercen la no violencia hacia las mujeres, no es nada más el hecho de ser candidatas también ser mujeres allá afuera, caminar, ser madre, hija, estudiante, tenemos que reforzar que la seguridad para cada una de nosotras esté en las mejores condiciones, aquí no se trata de ver que los hombres son malos sino que tenemos que buscar una sociedad equitativa e igualitaria que respete esos derechos humanos a cada una de las personas”.

En el caso del ambulantaje, la aspirante panista recordó que es un problema que se ha dado en décadas por compromisos políticos o económicos con líderes que buscan beneficios propios, y ocupan a la gente, invadiendo las calles, generando inseguridad a los ciudadanos, falta de empleo e ingresos a comerciantes que pagan impuestos, para ello se tiene que recuperar la seguridad, reorganizando el ambulantaje, no puede ir creciendo al paso de políticas internas de un gobierno que no ha dado la cara, ni respuestas a las demandas de la sociedad capitalina.

Respetando la autonomía de los municipios, tendremos que generar consensos desde el congreso, lograr acuerdos y diálogos, respetando los reglamentos del Ayuntamiento para trabajar con los grupos en beneficio de los ciudadanos de la capital, finalizó López Rivera.

