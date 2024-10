Llega Primavera Oaxaqueña a Santiago Nejapilla con beneficios a la población (17:00 h)

Santiago Nejapilla, Oax. 6 de octubre. Mediante la gira de Trabajo que Transforma tu Municipio, el Gobernador Salomón Jara Cruz visitó esta localidad de la Mixteca Oaxaqueña donde se invertirán 2 millones 150 mil en atención a las necesidades de las y los habitantes.

Informó que esta demarcación se encuentra en el lugar 94 de pobreza a nivel estatal. “En Oaxaca no nacimos para ser pobres, ese no es nuestro destino. Por eso estamos aquí, no será la única vez que venga, volveré cuantas veces sea necesario para apoyarles”.

De esta manera, el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña apoya sin intermediarios con programas sociales, así como con la reconstrucción del patrimonio histórico, la alimentación y el desarrollo del campo en las comunidades alrededor del estado.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, informó que con el programa Guisos de mi Pueblo, beneficia a 30 personas con un monto de 75 mil 49 pesos.

La Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) apoya a 14 familias con el programa de Autosuficiencia Alimentaria que otorga paquetes de gallinas, huertos de hortalizas e insumos, con una inversión de 243 mil 690 pesos.

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública entregó 25 apoyos móviles para adultas y adultos mayores de esta comunidad.

Además, la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) reportó que 19 jefas de familia son beneficiarias de la tarjeta Margarita Maza, con lo que se destinan 228 mil pesos. También, invitó a las mujeres de 60 a 64 años a registrarse del 7 de octubre al 30 de noviembre en el programa Mujeres con Bienestar.

El Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) apoyará a dos instituciones educativas de la comunidad con material de aseo, deportivo y oficina, mobiliario, computadoras de escritorio e impresoras.

El Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac), hará una inspección para brindar atención al templo de este municipio y Caminos Bienestar (Cabien) hará un estudio para la construcción de un puente vehicular que permita una mejor conectividad con las agencias.

