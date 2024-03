Llama Xóchitl Gálvez a partidos que abandera a que le den “más lana” para la campaña (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. Al señalar que además de enfrentar a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, también debe enfrentar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, la candidata Xóchitl Gálvez pidió al PAN, PRI y PRD más recursos para su promoción.

“Pues ojalá los partidos me den más espacio y se den cuenta, pues que el enemigo está bien cañón, porque yo no sólo estoy peleando con la Sheinbaum, también con el Presidente. Entonces ojalá me cedan más tiempo de sus spots y de su pauta para poder hacer más propuestas. Pero eso es un llamado público que le hago a todos los partidos y más lana”, pidió.

Reconoció que su campaña es austera, “la campaña de los millones de Sheinbaum, ahí están los millones. Entonces aquí no hay dinero. El Presidente lo sabe, está el dinero público que nos asignaron los partidos, con eso se han pagado los espectaculares que hay”.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que los Xochitlovers son quienes están apoyando con mensajes ciudadanos, “con sus cartoncitos, con sus campañas en redes sociales, porque eso sí, son muy activos en redes sociales y eso no nos cuesta dinero, más que sus seguidores, promueven mi contenido. Yo veo un gran acompañamiento”, dijo.

24 Horas/Foto: @XochitlGalvez

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir