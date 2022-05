Llama obispo de Huajuapan a emitir un voto razonado y no condicionado (22:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 27 de mayo. El obispo de la Diócesis de Huajuapan, Miguel Ángel Castro Muñoz, llamó a emitir un voto razonado, y no condicionado por el interés, al momento de acudir a las urnas el próximo 5 de junio para elegir a la o el gobernador de Oaxaca.

“Puede ser que tal persona, de aquel partido político que busca el poder, me pueda beneficiar para mi rancho o pueblo ya que me va prometer una carretera, pero debemos considerar en conjunto varios proyectos de trabajo, y aunque no beneficie a mí porque no me pondrá carretera, pero si el proyecto de gobierno es para el bien común, tendré que optar por este, dejando de un lado el bien común o particular”, agregó.

Subrayó que la iglesia siempre ha invitado a la ciudadanía a fortalecer la democracia, para que sea participativa, y cada vez que se realice una elección acudan a emitir su voto de manera informada.

Señaló que muchas personas son indiferentes a las propuestas de las o los candidatos, lo cual se refleja al momento de ir a votar, ya que la mayoría emite su sufragio a favor de quien hizo más propaganda.

Dicha declaración la otorgó, durante el primer encuentro que tuvo la mañana de este viernes con periodistas, locutores y presentadores, de diversos medios de comunicación de Huajuapan de León y Acatlán de Osorio, Puebla, para compartir el mensaje del Santo Padre Francisco por la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales “escuchar con los oídos del corazón”.

El obispo Miguel Ángel Castro Muñoz, al hacer lectura del mensaje, destacó que se está perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante, ya sea en la trama normal de las relaciones cotidianas, en los debates sobre temas de vida civil.

“¿Qué es una buena comunicación?, una buena comunicación, no trata de impresionar al público con comentarios tendenciosos dirigidos a ridiculizar, si no que se comprenda la complejidad y la realidad. Eso lo saben muy bien, la buena comunicación es tratar de que se comprenda la realidad”, expuso.

Afirmó que en la actualidad las redes sociales se han agudizado, pues nos permiten escuchar a escondidas y espiar, para interés personales o grupales.

