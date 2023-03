Llama Liz Concha implementar estrategias conjuntas entre órganos de Gobierno para disminuir feminicidios (14:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. Luego de que en los primeros meses de este año los feminicidios se han duplicado con respecto del año anterior, la diputada Lizbeth Concha Ojeda manifestó que se necesitan estrategias integrales entre órdenes de Gobierno para disminuir y erradicar este tipo de violencia que lacera a la sociedad oaxaqueña.

Tiene que ver, dijo, con los diferentes órdenes de Gobierno, desde los municipios, tiene que ver también con un tema de salud pública, porque en algunos de los casos los violentadores estaban bajo el influjo de alguna droga o sustancia tóxica.

La legisladora, señaló que lo importante es dejarle en claro a la sociedad cuál es la estrategia, hacerla pública, porque en muchos casos las mujeres no denuncian a sus violentadores porque luego no pasa nada, “una es la acción de la justicia y otra la procuración de la justicia, están poniendo ante la justicia a los responsables de estos hechos o no, la Fiscalía tiene que informar cuál es el estatus de estos hechos, para que la ciudadanía siga confiando en las instituciones”.

Recomendó que las mesas de seguridad que realiza el Gobierno, debería hacer una especial en el tema de feminicidio y es importante que tomen en cuenta a las autoridades municipales, porque cada municipio y cada región tiene sus perspectivas, “sabemos que hay regiones con temas muy claros en cuanto al narcotráfico y crimen organizado y otras en el tema del machismo y resistencias para que las mujeres tengan una vida libre de violencia”, expresó.

Por ello, recalcó tiene que ser muy acorde a las regiones y muy acorde a lo que está sucediendo en los municipios, y es lo que hemos exhortado a que se sienten y definan esta estrategia que dé certidumbre a la sociedad y sobre todo que sea pública.

Sobre este tema, manifestó que para el Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla no es desconocido, puesto que desde que desde que era Defensor de los Derechos Humanos tenía conocimiento de los casos y durante las entrevistas para ser Fiscal expresó que iba a tratar los casos de feminicidios con mucha sensibilidad y certidumbre para poder identificar y delinear estrategias de acción para llevar ante la justicia a los responsables.

Sabedora de los problemas que la dependencia enfrenta en el tema operativo en el estado, es necesario, dijo, revisar las Fiscalías regionales que están sucediendo, si las denuncias les están dando seguimiento y si han sido puestos ante la justicia a los que han cometido estos delitos o porque no.

En el tema de los homicidios dolosos, en los que ha habido casos en los que se han visto involucrado menores de edad, como el caso de los hermanos Perla y Daniel en Juchitán, como el del otro menor que perdió la vida a manos de un sujeto bajo los influjos de alguna droga en la Mixteca, declaró que “una sociedad que no puede proteger a su niñez, es un asunto en el que debemos reflexionar qué es lo que está pasando, y no hablo solo de las autoridades sino es una responsabilidad conjunta como ciudadanos y como padres de familia, desde la educación, hay que revisar qué está sucediendo”.

“Es un tema de valores, debemos también meternos en las escuelas, como un tema de salud pública, los niveles de drogadicción se han aumentado, los niveles de embarazo adolescente se han incrementado, la deserción escolar después de Covid, temas de falta de economía, de falta de oportunidades y empleo para los jóvenes, conlleva a lo que estamos viviendo como sociedad, subrayó.

Por lo que aseguró “es momento de reflexionar y de tomar acciones en conjunto y de actuar como equipo sin importar el tema de colores y partidos, es una responsabilidad de todos, porque si una sociedad no puede cuidar a su niñez que nos espera”.

En el tema de violencia en las escuelas, acoso sexual y ciberbullying, también presentó una iniciativa para que los violentadores y acosadores sean castigados y en esto las instituciones, dijo, tienen que darle seguimiento, porque no basta quitar a los responsables, en el caso de los profesores y administrativos de una escuela para colocarlo en otra.

Manifestó que en próximos días a tener una reunión con la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, la maestra Delfina Guzmán para abordar el tema del ciberbullying ahora que ya está tipificado debido a que con la pandemia del Covid 19 todos los menores tuvieron que tomar sus clases a través de dispositivos móviles lo que incrementó este delito.

Y otra vez expresó que todas estas estrategias deberán ser públicas, en beneficio de la sociedad, porque muchas de las víctimas no saben cómo presentar o el proceso de una denuncia de este tipo y como legisladora y representante de un distrito si es necesario coadyuvará en la realización de foros, pláticas, conferencias para que la juventud tenga los conocimientos necesarios y estén bien informados sobre cómo actuar en estos casos, finalizó.

Compartir