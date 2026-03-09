Llama Jara Cruz a sus funcionarios ser más “sencillitos y humildes” y a candidatos a comprar sus huaraches para caminar (13:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Ante los constantes señalamientos a los funcionarios de la Primavera Oaxaqueña de mostrarse en público en ostentosas camionetas, ropas y accesorios de diseñador, el Gobernador Salomón Jara Cruz llamó a todos los integrantes de su Gabinete a ser más “sencillitos y más humildes”, más trabajadores y sobre todo que no estés presumiendo ropas de marca.

Así lo dijo en su conferencia mañanera, a que los titulares de las dependencias gubernamentales sean congruentes con los preceptos del movimiento morenista, “que no estemos ahí cargando ropa marca, qué bonita es la ropa Oaxaca”, señalando la guayabera que portaba.

“única en el mundo, ahora que voy a algunos lugares, siempre me piden Guayabera de Oaxaca, les digo yo no vendo, pero sí les llevo unas tarjetitas que me dan y cuando vienen aquí, a algunos amigos les dono una guayaberita de aquí, del Istmo, de la Costa, de la zona de San Antonino Castillo Velasco que está precioso”, expresó entre risas.

“entonces ya les dije que nada de “Lorenzo Ferrogamo”, -se refería al diseñador Salvatore Ferragamo, marca que muchos de sus funcionarios usa-, nada, nada, al contrario todos a trabajar como Dios manda y a trabajar para Oaxaca”.

Por otro lado, manifestó que él no va a poner ni heredar ningún familiar como candidato en las próximas elecciones, sino que el método para la selección de aspirantes será por medio de encuestas en los distritos y en los municipios, “Oaxaca ha mostrado ser congruente y cualquier compañero y compañera que quiera participar que lo haga dentro del marco que tienen en condiciones y posibilidades”.

Dijo que quienes estén interesados lo pueden hacer y están en libertad de participar todas y todos, que él no se los va a impedir que no lo haga o que lo hagan, al contrario, ahora hay muchísimas mujeres y muchos hombres.

Señaló que solo se los tienen que anticipar porque es lo más correcto y además que se compren sus zapatos, sus tenis, uno sencillito que no se vaya a comprar uno bueno o huaraches para caminar porque es la única manera.

Pidió también a los posibles aspirantes a que se pesen porque tienen en un año bajar unos 10 kilitos por salud también.

Recalcó que serán esas 2 condiciones, “comprar sus huaraches para caminar , bajar de peso, es lo que tienen que hacer nuestros compañeros, compañeras candidatas y no estar repartiendo despensas, frijol con gorgojo, eso no, no lo acostumbramos, en mi campaña no lo hice, nunca lo hago ni lo haré, en todos los procesos que he luchado”.

