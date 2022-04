Llama Córdova a respetar las leyes durante la jornada de revocación (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de abril. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los actores políticos a respetar la ley y evitar hacer trampas durante la jornada de votación de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la ceremonia cívica de inicio de actividades, señaló que el INE está listo para recibir los votos de la ciudadanía, por lo que pidió a las autoridades estar a la altura del proceso.

Señaló que, a pesar del boicot y una campaña de desprestigio contra el instituto, se logró organizar la consulta, por lo que llamó a la ciudadanía a ejercer su voto en las más de 57 mil casillas que abrieron a partir de las 8:00 horas.

«Hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio, a todas y a todos, les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en el derecho de la ciudadanía de ejercer, o no, un derecho constitucional», afirmó.

24 Horas

