Llama Arzobispo Pedro Vásquez aprovechar celebración de los Fieles Difuntos para orar y evitar más feminicidios y enfrentamiento entre pueblos (13:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, recomendó a todos los oaxaqueños, aprovechar la celebración de los Fieles Difuntos, para orar por quienes ya se adelantaron en el camino y así puedan sus almas estar en la Iglesia triunfante.

En su mensaje, en la misa que ofició en la Catedral Metropolitana, pidió aprovechar estos momentos para enriquecerse y fortalecerse espiritualmente, con un acercamiento más profundo a Dios.

“Ojalá que no sólo se les recuerde con adornos a los que ya murieron, con un altar de muertos y comida y cosas que les gustaban, es muy importante acudir a la misa, para tener un acercamiento con Dios, para orar, y participar en la eucaristía”.

Cuestionó si las personas estaban amando a Dios así como lo había pedido o había otras cosas en las que está apegado su corazón, y no se le responde como él lo pide.

“O sólo se tienen momentos de recogimiento, se hace consciencia, pero luego el mundo distrae y se olvida de que lo primero que se debe hacer es amar a Dios con todas las fuerzas, se interesan en otras cosas y se le hace de lado”.

El jerarca de la Iglesia Católica, recordó que Dios no ha dejado de amar a las personas aunque se hagan a un lado, aunque se tengan miserias, nadie tiene amor más grande por el amigo que el que da la vida por él, y Dios dio la vida por todos, derramó su sangre, y ahí mostró todo su amor”.

Mostró su preocupación ante tantos asesinatos, feminicidios, pleitos entre pueblos que se pelean por un pedazo de tierra y se quitan la vida, y son pueblos contra pueblos, mixtecos contra mixtecos, zapotecas contra zapotecas, chatinos contra chatinos.

“Y se dice ser un pueblo de profundas raíces y de amor a Dios, pero se tienen confrontaciones, violencia, pareciera que ya no se tiene a Dios aún cuándo se alaba a los santos, pero difaman y atacan al prójimo”, lamentó.

Al asegurar que hace falta vivir realmente el amor, invitó a tener la experiencia de amar para vivir en paz y felices.

“Todos deben amar de verdad, sentirse muy amados por Dios, si no se tiene este sentimiento no se va a poder amar a los demás, deben sentirse amados a pesar de los defectos y errores, porque el amor que se experimenta por parte de Dios tiene que llevar a amar al prójimo”.

Señaló que había mucha gente que no se sentía amada, además de que los demás no han sido capaces de hacerles sentir el amor de Dios, el cual no sólo cae del cielo, pasa por cada una de las personas y llega a él.

“Los padres deben hacer sentir el amor de Dios amando a sus hijos, los hijos a los padres, entre compañeros de trabajo, vecinos, y no se necesitan palabras sino actitudes y formas de ser”, puntualizó.

En la misa, el arzobispo estuvo acompañado por el sacerdote Helmer Romero, de la Arquidiócesis de Chicago.

Compartir