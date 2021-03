Llama Arzobispo Pedro Vásquez a oaxaqueños cuidar a sus familias (13:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, pidió a todos los oaxaqueños cuidar a sus familias, ya que actualmente esta institución está muy atacada, a pesar de que Dios la formó al crear al hombre y la mujer y decirles que crecieran.

En su mensaje, durante la misa que ofició este domingo, Día de la Familia, en la Catedral Metropolitana, recordó que todos forman parte de una familia en donde fueron formados, en donde se les dio educación, atención y amor.

“En la familia se impulsa el desarrollo, a mí no se me olvida que mi padre siempre me decía debes ser un buen sacerdote, pero todos deben tener recuerdos de la petición de ser un buen hijo, un buen profesionista, y que se conduzcan de forma correcta”.

Aseguró que la familia es un santuario en donde se es educado por Dios a través del padre y la madre, del hermano, ya que a la escuela se va a recibir enseñanza y ciencia, pero la educación está en casa, y debe dejarse que los padres cumplan con su responsabilidad de guiar y educar.

“Los padres a lo mejor son ignorantes, sin saber leer o escribir, pero saben hablar al corazón, decir lo que es adecuado para que todos se formen de manera correcta”.

El jerarca de la Iglesia Católica, señaló que no se debe decir que se está cansado de estar en casa, porque nadie va a amar como los padres, ni van a tener la formación que se tiene en la familia, de ahí que deba de cuidarse el lugar sagrado que es la familia.

“Como esposos deben cuidar su hogar, el amor sagrado que tienen en sus hijos, deben perdonarse y tenerse misericordia, ayudarse, y enseñar a saber sacrificarse por los demás, ser desprendidos, amables, pacientes, justos y honrados”.

En la lectura del Evangelio, se recordó el pasaje cuando Jesús se molestó al acudir al templo de Jerusalén, al ver que estaba convertido en un mercado, cuando era una casa de oración.

“Lo mismo sucede en la actualidad cuando se acude a los templos, no sólo debe acudirse a estos lugares a admirar las obras de arte, las cuales son muchas en Oaxaca como la Catedral o el templo de Santo Domingo, los edificios atraen a muchas personas que llegan a la ciudad de Oaxaca, pero no se debe acudir como si fueran turistas”, indicó.

En ese sentido, recomendó a los turistas que además de admirar la belleza, tengan un momento de oración con Dios y cuiden de los templos.

