Llama AMLO a morenistas anteponer interés de México y necesidades de la gente en su despedida de la vida política (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador envía carta de despedida al partido Morena y a sus militantes a escasos días de dejar la Presidencia de la República y con ello de la vida política.

“Amigas y amigos de morena, me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes, mis compañeras y companeros, que con tanta convicción me sostuvieron y me ayudaron como dirigente y gobernante”.

López Obrador pidió a los morenistas antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales, además de fortalecer la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido.

“Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiquos vicios y perversiones de la politica florezcan en nuestras filas”.

Pidió también evitar la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción el nepotismo y el sectarismo.

Y por último, llamó a sus seguidores a no robar, no mentir y nno traicionar al pueblo y seguir construyendo una nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginaron cuando empezaron su movimiento.

Aquí la carta completa:

