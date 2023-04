Liz Concha pide sanear márgenes del río Atoyac; su contaminación es un peligro de salud pública (19:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de abril. A pesar de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, publicó el 27 de agosto de 2014 una Alerta Temprana y el 21 de marzo de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una Recomendación, para sanear los ríos Atoyac y Salado, incluso, de una sentencia de amparo, no se ha hecho nada, por el contrario, el problema se ha agravado, particularmente en los últimos años, la contaminación del Río Atoyac or la descarga deliberada de aguas residuales que hacen los municipios desde el Valle de Etla y hasta Zaachila tiene ahora un foco de contaminación más que está provocando daños que pueden resultar irreversibles, la acumulación de miles de toneladas de basura que todos los días se hace en sus márgenes y particularmente en la zona de la Central de Abasto, que en los hechos se ha habilitado como sitio de transferencia de basura sin contar con los requerimientos mínimos de protección al medio ambiente, denunció la Diputada local por el Distrito 04 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, Liz Concha, haciendo uso de la máxima tribuna del Estado, durante la Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura de Oaxaca.

La Presidenta de la Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios reconoció que en los últimos meses se ha venido enfrentando un serio problema con el manejo y la disposición final de residuos sólidos urbanos, sin embargo aseveró; “bajo ninguna circunstancia eso puede justificar que los márgenes del Río Atoyac se hayan convertido en un tiradero a cielo abierto generando un grave foco de contaminación de toda la zona, pero que, además, está provocando daños al medio ambiente que nos puede llevar décadas resolver, es inconcebible que hasta ahora ni las autoridades federales ni las estatales ni mucho menos las municipales, hayan hecho algo para resolver el problema, por el contrario, tan solo en la última semana se presentaron tres incendios que más bien parecen haber sido provocados para disminuir la cantidad de basura que ahí se ha depositado”.

Subrayó Liz Concha que a pesar de que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (PROPAEO) inició procedimientos administrativos contra el municipio de Oaxaca de Juárez por la disposición inadecuada y no autorizada de residuos sólidos en lugares no adecuados, incumpliendo con la Norma Oficial Mexicana en la materia, que establece los lineamientos específicos para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a la fecha el problema persiste, y no sabemos sobre consecuencias legales o responsabilidades administrativas que hayan derivado de ese procedimiento.

¡Peor aún!, exclamó la Legisladora, el pasado 24 de marzo se registró el primer incendio, quemándose toneladas de basura acumulada, lo que obligó a desalojar a estudiantes y docentes de una escuela cercana, por el riesgo que representaba pero también, por la gran cantidad de humo que se produjo; “eso no puede seguir ocurriendo, no puede seguirse acumulando basura ahí, no podemos permitir que esa zona sea utilizada como sitio de transferencia, sobre todo en un lugar tan cercano a uno de los centros de comercio más importantes de los valles centrales en donde diariamente acuden miles de personas a vender sus productos o a realizar sus compras, esas prácticas no pueden seguirse tolerando ni bajo el pretexto del problema de la basura. Las autoridades competentes están obligadas a actuar con urgencia, además de la violación al derecho humano a un medio ambiente sano de las oaxaqueñas y oaxaqueños, se están ocasionando severos daños que terminarán afectando a varias generaciones venideras” por lo que es una obligación señalar y exigir que se actúe con prontitud en la atención de ese grave problema, dijo Liz Concha, por lo tanto el Pleno del Congreso oaxaqueño aprobó el exhorto con carácter de urgente y obvia resolución, propuesto por la Diputada para que las autoridades responsables en la materia resuelvan cuanto antes este que se convirtió en un grave problema de salud pública.

