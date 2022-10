Liz Concha exige investigar con perspectiva de género la muerte de una Doctora en Tehuantepec (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. Lizbeth Concha Ojeda, Diputada del PRI por el Distrito 04, con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, puso a consideración de la Diputación Permanente, un punto de acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, EXHORTA al Fiscal General del Estado para que investigue de forma expedita, exhaustiva y con perspectiva de género, la muerte de la Doctora, ocurrida el pasado 25 de septiembre en Santo Domingo Tehuantepec.

Liz Concha explicó que la noche del pasado 25 de septiembre del año en curso, en condiciones por demás sospechosas, fue encontrada muerta la Doctora y que el reporte oficial indica que la víctima fue atropellada y falleció como consecuencia de las lesiones que se le produjeron por ese hecho, posteriormente el vehículo involucrado y que era utilizado como taxi, fue encontrado abandonado en un camino de terracería de la comunidad de Rincón Moreno, sin embargo, resaltó que se ha referido la existencia de indicios por los que se sospecha que previamente había sido víctima de violencia física por quien se ha señalado como su pareja sentimental, por lo cual, es decir, habría sufrido violencia de género momentos antes, razón por la cual; dijo “estimamos indispensable que ante el panorama de violencia en contra de las mujeres y del creciente número de feminicidios que vivimos en México y en Oaxaca, no basta la indignación colectiva ni la condena pública, es urgente y necesario que las instancias involucradas actúen de forma inmediata, investiguen y pongan ante la justicia a los responsables, la falta de resultados traducida en impunidad es un incentivo perverso para que esos delitos se sigan cometiendo, no podemos dejar de exigir investigaciones eficientes, resultados tangibles, justicia expedita y castigos ejemplares, no podemos callarnos ni dejar en el olvido un delito más en contra de las mujeres,¡Ni una más!”, levantó la voz.

De tal manera que instó a sus homónimos a sumarse así ha exigencia; “esta soberanía debe tomar un papel más activo, no sólo en el cumplimiento de sus facultades constitucionales de revisar y ajustar los ordenamientos jurídicos estatales, sino que es necesario que también en uso de las atribuciones se exhorte al Fiscal General para que este investigue e informe con toda precisión sobre el seguimiento a las investigaciones de este caso y de muchos otros que siguen en la impunidad, es fundamental que éste Congreso y todo el Pueblo de Oaxaca, ante una problemática tan grave exija que no puede haber improvisaciones, mucho menos desdén e incapacidad para atenderlo, las mujeres demandamos justicia ya. Recordemos que, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

