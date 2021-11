Listas las finales de la zona Valles Centrales de la Liga Juvenil de Antequera (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez,, 5 de noviembre. Quedaron definidos los horarios para disputar las finales de la Liga Juvenil de Antequera zona Valles Centrales, serán 5 encuentros de diversas categorías en diferentes sedes, de esta manera se conocerá a los nuevos campeones del torneo juvenil de futbol.

En lo que fueron los primeros 90 minutos de la serie final de la Liga Juvenil de Antequera, el equipo de Puebla empató a 1 con las Fuerzas Básicas Sub 13 de Chapulineros, en tanto en duelo fraterno, los equipos de Fuerzas Básicas de Chapus Sub 15 mostraron un gran nivel de juego, en el partido de ida, el plantel B derrotó 3 goles por 1 al representativo A.

En otro resultado, las Fuerzas Básicas de Chapus Sub 17, derrotaron 3 goles por 0 a la Academia de Futbol de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo UABJO, finalmente el representativo de las Fuerzas Básicas de Chapus Sub 20, derrotó 3-0 a la Academia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Por tal motivo el sábado 6 de noviembre se reanudarán los encuentros de vuelta de la Liga Juvenil de Antequera, a las 10:00 de la mañana en la cancha Alfombra Verde, las Fuerzas Básicas Sub 13 se enfrentarán al representativo de Puebla. A las 11:00 de la mañana en el Complejo Dragones el equipo Nido Águila del Club América se enfrentará a las Fuerzas Básicas de Chapus Sub 13.

Mientras que en el estadio Independiente MRCI se programaron 3 partidos, el primero será el viernes 5 de noviembre a las 15:45 con el duelo entre las Fuerzas Básicas de Chapus Sub 15. Al día siguiente los Chapus Sub 17 jugarán contra la Academia LED UABJO a las 9:00 de la mañana, finalmente a las 11:00 de la mañana las Fuerzas Básicas Sub 20 de Chapus se medirán a la Academia UABJO de Chapus.

Compartir