Lista de ganadores de los Globos de Oro (23:14 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero.

Mejor película, drama

Nomadland se llevó el premio a mejor película, drama. Esta película fue dirigida y escrita por Chloé Zhao, y está protagonizada por Frances McDormand, quien encarna a una mujer que decide emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos en su casa rodante, alejada de convencionalismos sociales.

Mejor actriz, drama

Andra Day se llevó el premio como mejor actriz de drama, por su actuación en la película The United States vs Billie Holliday, una biografía de la cantante estadounidense de jazz, Billie Holliday.

Mejor serie de televisión, drama

El galardón se lo llevó The Crown. Se trata de una ficción en torno a la vida de la reina Isabel II, que muestra rencillas políticas y romances.

Esta serie está protagonizada por Claire Froy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Eileen Atkins, Jeremy Northam y Victoria Hamilton.

Mejor película en lengua extranjera

Minari, del director Lee Isaac Chung se lleva el premio a mejor película en lengua extranjera.

Este filme retrata la vida del pequeño David, quien a sus 7 años vio cambiar su vida y la de su familia cuando su padre decirse emprender una mudanza en la zona rural de Arkansas para establecerse en una granja.

Mejor actor en una serie de televisión, drama

Josh O’Connor se lleva el galardón a mejor actor en serie de televisión de drama, por su participación en la polémica (para la Realeza) The Crown. En esta serie, Josh O’Connor personifica al Príncipe Carlos.

Mejor actor en una serie de televisión, musical o comedia

El actor Jason Sudeikis se llevó el galardón a mejor actuación en una serie de televisión, musical o comedia, tras protagonizar Ted Lasso, serie de Apple TV+.

En ella encarga a Ted Lasso, quien es un entrenador de football americano que es contratado en Inglaterra para dirigir a un equipo de soccer. Sí, sin tener la experiencia necesaria.

Premio Cecil B. DeMille

Somos una comunidad de narradores. Y en momentos difíciles y de crisis como estos, las historias siempre han sido esenciales”, dice Jane Fonda, galardonada con el premio Cecil B. DeMille.

Mejor película – musical o comedia

El falso documental Borat: Subsecuent Moviefilm se llevó el premio a mejor película – musical o comedia; esta película está protagonizada por Sacha Baron Cohen, quien encarna al periodista kazajo Borat Sagdiyev.

Mejor guion cinematográfico

El premio a Mejor guion cinematográfico fue para Aaron Sorkin, por su trabajo en la película El juicio de los 7 en Chicago, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron, Joseph Gordon-Levitt y Michael Keaton.

Mejor director, película

El premio a mejor dirección fue para la directora Chloé Zhao, por su trabajo en Nomadland.

Esta película cuenta ya con un gran cúmulo de premio, entre los que destaca los del Circo de Críticos de Circle de Vancouver, la Asociacion de Críticos de Cine de Toronto.

Además, está nominada para los Critic’s Choice Awars en las categorías mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor edición, así como para mejor película, fotografía y actriz.

Mejor actuación en una película de drama

Se trató de un galardón póstumo, que le fue entregado a Chadwick Boseman por el filme Ma Rainey’s Black Bottom, película biográfica sobre la cantante de blues clásico Ma Rainey.

Chadwick Boseman falleció el 28 de agosto de 2020 a causa de un cáncer colorrectal que padecía desde 2016.

Mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia,

Catherine O’Hara se llevó el premio por su papel en la serie Schitt’s Creek, sobre una familia que, al perder su fortuna, busca recuperarla a través de una propiedad que compraron anteriormente como parte de una broma.

Mejor actor en una miniserie

Mark Ruffalo ganó el premio a mejor actor en una miniserie por I know this much is true, que se basa en una novela homónima.

Se trata de una serie en la que se presentan las vidas paralelas de los gemelos Dominick y Thomas Birdsey, ambos personajes interpretados por Ruffalo.

Mejor miniserie de televisión

Como era de esperarse, Gambito de Dama fue la serie ganadora en esta categoría. La producción de Netflix protagonizada por Anya Taylor-Joy logró colocarse, en muy poco tiempo, como una de las favoritas de la audiencia en la plataforma.

Mejor actuación en una miniserie

Anya Taylor-Joy ganó el premio a mejor actriz de miniserie por su papel como Beth Harmon, quien busca convertirse en la mejor jugadora de ajedrez en el mundo, mientras hace frente a problemas emocionales y sus adicciones.

Mejor película animada

Soul, película de Disney se llevó el premio a mejor película animada. Esta película tiene en su reparto a Tina Fey, Jamie Foxx, Rachel House y Richard Ayoade.