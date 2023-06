Lionel Messi es detenido en Beijing, China; Esto sabemos de su situación (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de junio. Lionel Messi arribó este fin de semana a Beijing, China, para unirse a la concentración de la Selección Argentina para el amistoso que disputará contra Australia en la capital.

La próxima estrella del Inter Miami llegó a Beijing en un avión privado junto con otros convocados para el amistoso, pero para sorpresa de muchos, Messi fue detenido por las autoridades migratorias chinas del aeropuerto.

¿Por qué detuvieron a Messi en China?

El delantero argentino no llevaba consigo su visa porque pensó que no la necesitaba para ingresar a China; además, presentaba solo su pasaporte español y no el argentino.

Messi fue retenido un par de horas en el aeropuerto hasta que la Selección Argentina pudo ayudarle a tramitar un permiso especial.

Cientos de seguidores chinos acudieron al aeropuerto de la ciudad y al hotel Four Seasons de Beijing para recibir a Messi y al resto de jugadores que llegaron con él.

Una hora después de la llegada del astro argentino, el hashtag ‘Messi ya está en Beijing’ se convirtió en el tema más visto de la red social Weibo, con más de 120 millones de entradas. Se trata del séptimo viaje a China de Messi.

Argentina tendrá dos amistosos en China

Argentina, vigente campeona del mundo, disputará sus dos últimos amistosos antes de las eliminatorias de clasificación para el Mundial del 2026 ante Australia en Beijing, el próximo jueves, y frente a Indonesia en Yakarta el lunes 19.

El duelo de la Albiceleste ante los ‘Socceroos’ será la reedición del enfrentamiento que tuvieron en los octavos de final del Mundial de Qatar, en el que el cuadro de Lionel Scaloni venció 2-1 con goles de Messi y Julián Álvarez.

Se espera que después de estos dos compromisos, Messi viaje a Miami para firmar su fichaje con el Inter Miami de la MLS y se tome unos días de vacaciones antes de reportar con su nuevo club y debutar, posiblemente, en la Leagues Cup ante Cruz Azul.

Información de: EFE/Foto.Twitter

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir